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Команда России завоевала серебро Олимпиады в академической гребле в женских двойках

Команда России завоевала серебро Олимпиады в академической гребле в женских двойках

Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого.

Первыми финишировали представительницы Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, показавшие результат 6 минут 50,19 секунды. Россиянки уступили победительницам 1,26 секунды. Бронзовые медали завоевали канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (+1,91). В полуфинальном заплыве в среду новозеландские спортсменки установили мировой рекорд (6:47.41), передает ТАСС.

Для сборной России на Олимпиадах эта медаль стала первой в академической гребле с 2004 года. В Афинах золото в четверках парных завоевали Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинев. Свирин в настоящее время является президентом Федерации гребного спорта России.

Степановой 28 лет. Она является чемпионкой Европы 2018 года в восьмерках. В активе 27-летней Орябинской победа на чемпионате Европы 2018 года в четверках и бронзовая медаль турнира 2016 года в восьмерках.

Эта медаль стала для российских спортсменов 24-й на Олимпиаде в Токио (7 золотых, 11 серебряных, 6 бронзовых наград). Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. Первыми идут японцы (13-4-5), второе место занимают китайцы (12-6-9), на третьей строчке располагаются американцы (11-11-9).
tass.ru
  • Сегодня, 06:46
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