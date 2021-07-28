Общественный контроль продолжает рейды по объектам, отремонтированным или построенным в рамках программы Фонда капвложений. Напомним, представители Общеприднестровского народного форума (ОНФ) и Общественной палаты оценивают качество работ и обращают внимание руководства республики на недочёты, которые необходимо устранить.
Первый объект – городской бассейн «Дельфин». Он не работал 17 лет, открылся в начале прошлого года после капитальной реконструкции. Всего было потрачено более 11 млн рублей. Общественники оценили, как преобразился бассейн внутри и снаружи, отметили хорошее качество ремонта, но нашли и недоработки, передает novostipmr.com.
«Так, со стороны стадиона стена не имеет оттока хлорированной воды. Из-за этого во время купания людей вода попадает между стеной и полом и назад не оттекает. Она вызывает соответствующую химическую реакцию, в результате чего весь угол покрыт ржавчиной. Мы рекомендуем направить профильную комиссию: доделать этот отвод воды, чтобы ржавчина не распространялась дальше на стену и на пол. Также, со слов трудового коллектива, при центральном входе в детский бассейн остро ощущается запах сырости. Они очень просят установить систему вытяжки и вентиляции, чтобы устранить его», – рассказал руководитель исполкома Общеприднестровского народного форума Сергей Шерстюк.
Также общественный контроль нашел следы протечки кровли со стороны раздевалок над детским бассейном.
«Администрация объекта заверяет нас, что они справятся своими силами и проводят текущий ремонт. Следы текущего ремонта мы видели, поэтому мы рекомендуем прежде всего администрации бассейна держать вопрос на контроле, чтобы кровля над детским бассейном не текла», – отметил Сергей Шерстюк.
Второй объект – это Бендерская гимназия № 1. За последние несколько лет сюда вложили более 2,5 млн рублей.
«Был отремонтирован обеденный зал столовой, спортивный и актовый залы, то есть основные помещения общего пользования. Плюс санузлы для мальчиков и девочек на 1, 2, 3 и 4-м этажах, а также для персонала», – рассказала директор гимназии № 1 Ольга Подгорная.
Ремонт сделали, но недоработки тоже есть. Так, в актовом зале не хватило денег на новые светильники и мебель. Из-за этого проводить там мероприятия невозможно.
Нарекания есть и по спортзалу. Там тоже всё новое, включая оборудование, но деревянный пол требует ещё одной обработки лаком, окна – замены фурнитуры.
«Там нарушены оконные конструкции, ручки на окнах выпадают, одни окна заедают, а другие дают серьёзные течи. Плюс не работает система вентиляции, её, в принципе, не ремонтировали более 30 лет. А после ремонта системы отопления зимой температура в зале ниже нормы на 3-4 градуса», – пояснил Сергей Шерстюк.
Ещё один момент связан со спортинвентарём. Из-за того, что одни конструкции не подходят к другим, оборудование попросту нельзя использовать.
«Фермы для установки баскетбольных щитов были закуплены в одном месте, кольца для них – в другом, а сами щиты – в третьем. В итоге фермы и щиты не стыкуются друг с другом, получается, что более 10 тысяч рублей было потрачено впустую, потому что сейчас неиспользуемые фермы просто лежат мертвым грузом. Мы будем рекомендовать Правительству провести здесь комплексную проверку с изучением всей проектно-сметной документации, с исправлением тех дефектов, на которые мы обратили внимание», – подытожил глава общественной инспекции.