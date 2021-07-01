Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) за июнь 2021 года составила 5 444 рубля ПМР ($338 по курсу ПРБ) – на 11,3% выше, чем за соответствующий период прошлого года.
Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 91 052 человека, что на 2,1% меньше показателя годом ранее, передает newspmr.com.
Данные по уровню заработной платы и численному составу предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за июнь 2021 года составила 6 435 рублей ($399 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 673 рубля. Темп роста за год – 113,4%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 14 141 руб.; - черная металлургия – 11 527 руб.; - электроэнергетика – 7 900 руб.; - машиностроение и металлообработка – 7 346 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - лесное хозяйство – 2 252 руб.; - почтовая связь – 2 833 руб.; - геология и метеорология – 2 837 руб.; - материально-техническое снабжение – 3 000 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, за обозначенный период составила 7 354 рубля ($456 по курсу ПРБ). В июне 2020 года эта величина находилась на уровне 6 300 рублей. Темп роста за год – 116,7%.
Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 21 880 человек – на 2,3% меньше, чем было годом ранее.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - черная металлургия – 11 527 руб.; - электроэнергетика – 7 900 руб.; - машиностроение и металлообработка – 7 346 руб.; - производство стройматериалов – 6 759 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - полиграфическое производство – 4 397 руб.; - электротехническое производство – 5 546 руб.; - мукомольно-крупяное производство – 5 956 руб.; - легкая промышленность – 6 059 руб.
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за июнь 2021 года составила 4 409 рублей ($273 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 4 044 рубля. Темп роста за год – 109,0%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - управление свободными экономическими зонами – 13 560 руб.; - банки и кредитование – 8 844 руб.; - страхование – 8 431 руб.; - Органы государственной власти и управления – 6 309 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - дошкольное образование – 2 910 руб.; - культура и искусство – 3 162 руб.; - социальное обеспечение – 3 166 руб.; - дополнительное образование – 3 360 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Средняя оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за июнь 2021 года составила 3 921 рубль ($243 по курсу ПРБ). За аналогичный период 2020 года эта зарплата находилась на уровне 3 604 рубля. Темп роста за год – 108,8%.
Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 40 907 человек. Это на 1,9% меньше, чем было годом ранее.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - органы государственной власти – 6 385 руб.; - общая коммерческая деятельность – 6 269 руб.; - судебные власти и юридические учреждения – 4 296 руб.; - высшее образование – 5 379 руб.; - редакции и издательства – 4 844 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 695 руб.; - геология и метеорология – 2 837 руб.; - дошкольное образование – 2 910 руб.; - культура и искусство – 3 140 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.