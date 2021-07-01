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Уровень зарплат в Приднестровье за июнь 2021года

Уровень зарплат в Приднестровье за июнь 2021года

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) за июнь 2021 года составила 5 444 рубля ПМР ($338 по курсу ПРБ) – на 11,3% выше, чем за соответствующий период прошлого года.

Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 91 052 человека, что на 2,1% меньше показателя годом ранее, передает newspmr.com.

Данные по уровню заработной платы и численному составу предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за июнь 2021 года составила 6 435 рублей ($399 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 673 рубля. Темп роста за год – 113,4%.

Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются:
- электро и радиосвязь – 14 141 руб.;
- черная металлургия – 11 527 руб.;
- электроэнергетика – 7 900 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 7 346 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются:
- лесное хозяйство – 2 252 руб.;
- почтовая связь – 2 833 руб.;
- геология и метеорология – 2 837 руб.;
- материально-техническое снабжение – 3 000 руб.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, за обозначенный период составила 7 354 рубля ($456 по курсу ПРБ). В июне 2020 года эта величина находилась на уровне 6 300 рублей. Темп роста за год – 116,7%.

Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 21 880 человек – на 2,3% меньше, чем было годом ранее.

Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются:
- черная металлургия – 11 527 руб.;
- электроэнергетика – 7 900 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 7 346 руб.;
- производство стройматериалов – 6 759 руб.

Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются:
- полиграфическое производство – 4 397 руб.;
- электротехническое производство – 5 546 руб.;
- мукомольно-крупяное производство – 5 956 руб.;
- легкая промышленность – 6 059 руб.

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за июнь 2021 года составила 4 409 рублей ($273 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 4 044 рубля. Темп роста за год – 109,0%.

Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются:
- управление свободными экономическими зонами – 13 560 руб.;
- банки и кредитование – 8 844 руб.;
- страхование – 8 431 руб.;
- Органы государственной власти и управления – 6 309 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются:
- дошкольное образование – 2 910 руб.;
- культура и искусство – 3 162 руб.;
- социальное обеспечение – 3 166 руб.;
- дополнительное образование – 3 360 руб.

БЮДЖЕТНИКИ

Средняя оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за июнь 2021 года составила 3 921 рубль ($243 по курсу ПРБ). За аналогичный период 2020 года эта зарплата находилась на уровне 3 604 рубля. Темп роста за год – 108,8%.

Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 40 907 человек. Это на 1,9% меньше, чем было годом ранее.

Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются:
- органы государственной власти – 6 385 руб.;
- общая коммерческая деятельность – 6 269 руб.;
- судебные власти и юридические учреждения – 4 296 руб.;
- высшее образование – 5 379 руб.;
- редакции и издательства – 4 844 руб.

Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются:
- торговля и общепит – 2 695 руб.;
- геология и метеорология – 2 837 руб.;
- дошкольное образование – 2 910 руб.;
- культура и искусство – 3 140 руб.

Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 06:01
  • DTV
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