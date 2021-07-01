В ходе выездного заседания СНБО рассматривал вопрос о реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы. Президент Владимир Зеленский поручил привести в боевое соответствие границы Украины. Об этом вечером в пятницу, 30 июля, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге в Краматорске Донецкой области.
"Есть задача, которую поставил президент – в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы", – заявил Данилов, передает korrespondent.net.
Он добавил, что в ходе выездного заседания СНБО рассматривал вопрос о реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы. По этому вопросу был доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Также сообщалось, что СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал это "историческим событием". korrespondent.net