С первого сентября автомобилям с приднестровскими номерами будет запрещен въезд на Украину, и это означает, что они смогут передвигаться только в пределах Республики Молдова. Решение - нейтральные номера с наклейкой MD, которые позволяют выезжать за границу.
Для регистрации подобных номеров в Тирасполе и Рыбнице открыты специальные бюро, и только за июль было выдано 184 таких комплекта номеров.
Еще чаще водители с левого берега Днестра обращаются с просьбой о переделке прав на управление автомобилем. Если к июлю 2020-го года таких случаев было в общей сложности 157, то сейчас, за период с 1 по 24 июля 2021 - 322 случая, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на сводку Бюро по вопросам реинтеграции.