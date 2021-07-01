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С 1-го сентября 2021-го года автомобилям с приднестровскими номерами запретят въезд на Украину

С 1-го сентября 2021-го года автомобилям с приднестровскими номерами запретят въезд на Украину

С первого сентября автомобилям с приднестровскими номерами будет запрещен въезд на Украину, и это означает, что они смогут передвигаться только в пределах Республики Молдова. Решение - нейтральные номера с наклейкой MD, которые позволяют выезжать за границу.

Для регистрации подобных номеров в Тирасполе и Рыбнице открыты специальные бюро, и только за июль было выдано 184 таких комплекта номеров.

Еще чаще водители с левого берега Днестра обращаются с просьбой о переделке прав на управление автомобилем. Если к июлю 2020-го года таких случаев было в общей сложности 157, то сейчас, за период с 1 по 24 июля 2021 - 322 случая, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на сводку Бюро по вопросам реинтеграции.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 22:29
  • DTV
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