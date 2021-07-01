В период с 23 по 29 июля на территории республики зарегистрировано 188 заявлений и сообщений о преступлениях. По 152 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемый установлен), грабёж, 29 краж (13 из них раскрыты по горячим следам), два угона транспортных средств (подозреваемый установлен по одному факту). Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (все раскрыты), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано пять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано десять госдолжников и три неплательщика алиментов.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1420 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 16 водителей, которые были за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры и Рыбницкого района выявлено по четыре таких водителя, Слободзейского района – три, г. Тирасполь и Каменского района – по два, Дубоссарского района – один.
С 23 по 29 июля на территории республики произошло пять пожаров. Погибших и раненых нет. По одному пожару зарегистрировано на территории обслуживания г. Тирасполь, г. Бендеры и районов республики: Слободзейского (с. Коротное), Григориопольского (с. Красная Горка), Рыбницкого (с. Бутучаны). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 29 административных протоколов. mvdpmr.org