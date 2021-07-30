В Тирасполе планируют создать новый микрорайон Одесский. Построят его в районе улиц Суклейская и Одесская. Здесь будет своя инфраструктура, жилые дома, вспомогательные здания и сооружения. Об этом «Новостям Приднестровья» рассказал главный архитектор Тирасполя и Днестровска Виталий Гончаров.
Здесь построят 10 девятиэтажных домов каркасного типа свободной планировки. Они рассчитаны для проживания в среднем 3672 человек. Некоторые первые этажи будут использоваться под устройство мини-магазинов и объектов бытового обслуживания. Обустроят и внутридомовые территории, где появятся детские и спортивные площадки. Ещё по плану предусмотрены подъездные пути, площадка для выгула собак, а также для сбора бытовых отходов, передает novostipmr.com.
Появится и своя трёхэтажная школа, рассчитанная на 1000 человек. На её территории обустроят спортивную зону: мини-футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадку, стационарные тренажёры, беговые дорожки и небольшой легкоатлетический комплекс. Также построят детский сад на 300 мест.
В середине микрорайона предусмотрена парковая зона. Тут будет фонтан, развлекательный комплекс для детей и другие необходимые для отдыха элементы инфраструктуры.
По плану на территории нового жилого комплекса возведут 11 трёхэтажных домов улучшенной планировки с мансардами. Здесь смогут проживать 1056 человек. Вдоль Суклейской улицы построят 500 двухъярусных гаражных боксов, автомастерскую, шиномонтаж и автомойку. Появится и небольшая площадка, на которой водители смогут отрабатывать навыки вождения и парковки.
В южной части микрорайона построят 140 таунхаусов (сблокированные частные дома с мансардными этажами) со своими площадками для стоянки автомобилей и палисадниковой зоной.
В микрорайоне Октябрьский возле магазина «Тридцатый» есть пустующая территория – 7736 кв. м муниципальной земли, свободной от застройки. На этом месте планируют возвести три девятиэтажных жилых дома каркасного типа свободной планировки. Одна многоэтажка будет двухподъездной, ещё две – по одному подъезду. Рассчитывают, что в трёх домах разместятся 144 квартиры.
Обустроят и придомовую территорию. Здесь появится зона отдыха для жильцов, детская и спортивная площадки, а также парковка.
«Город надо обновлять и расширять, потому что многие дома уже вышли из срока своей службы. Поэтому и было принято такое решение о строительстве новых жилплощадей. Тирасполь так устроен, что с одной стороны он ограничен рекой, а с другой - железной дорогой. Поэтому новые дома появятся на окраине микрорайона Октябрьский, для этого часть земель нам предоставляет Слободзейский район», - рассказал Виталий Гончаров.
Генпланы обустройства указанных территорий вчера утвердили на сессии Городского совета. Следующий шаг – проектирование, после чего уже можно будет приступать к строительству. novostipmr.com