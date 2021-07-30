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Названы десять районов Молдовы с самым большим количеством безработных
Согласно данным Национального агентства занятости в РМ, по состоянию на 30 июня 2021 года, в Молдове зафиксировано 15 400 вакантных мест и около 17,9 тысяч безработных.
Больше всего от безработицы страдают северные районы республики. Ниже представлены десять районов Молдовы, с найбольшим количеством безработных граждан, передает diez.md.
# АТО Гагаузия – 1 364 зарегистрированных безработных
# Кишинев – 1 364
# Окница – 977
# Дрокия – 816.
# Каушаны – 684
# Единцы – 650
# Бельцы – 638
# Дондюшаны – 633
# Глодяны – 616
# Флорешты – 599
diez.md
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