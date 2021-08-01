Профессор Гарвардского университета Кэрол Хувен заявила Fox News о существовании только двух полов, после чего ее обвинили в трансофобии и раскритиковали в соцсетях.
"Факты таковы, что на самом деле существуют два пола — мужской и женский. Это определяется тем, какие половые клетки мы производим", — сказала ученая, обсуждая итоги своего недавнего исследования, передает ria.ru
Слова Хувен вызвали недовольство директора по вопросам многообразия и инклюзивности Гарварда Лоры Симоны Льюис. Она назвала заявление коллеги "вредными и трансофобными".
"Я разочарована замечаниями, сделанными сотрудником моего департамента", — написала она в твиттере.
По словам Льюис, если беременными могут быть не только женщины, но и мужчины-транссексуалы, интерсексуалы и гендерно-неконформные люди.
"Студентам-медикам не сложно это запомнить", — добавила она.
Сотрудница вуза призвала использовать "инклюзивный язык" — в частности, такие выражения, как "беременные люди".
Подписчики Льюис поддержали ее высказывание.
"Отлично сказано, Лора!" — написал John McLeod.
"Спасибо, что обратили внимание на это!" — добавила другая пользовательница.
"На вас сейчас нападут худшие пользователи твиттера", — прокомментировала еще одна читательница.
"Это ужасно, Лора. Спасибо, что говорите об этом", — написала Dr. Erin Kane.
Если вы не можете позаботиться о беременных транс-мужчинах, потому что считаете, что беременными могут быть только женщины, вас следует лишить медицинской лицензии навсегда за то, что вы ставите под смертельную угрозу жизнь мужчины и младенца", — обратилась к Хувен другая комментаторша.
Профессор Хувен, в свою очередь, поинтересовалась у Льюис, где та увидела трансофобию и вред для студентов.
"Думаю, вы знаете, что я глубоко неравнодушна ко всем своим студентам, но я также думаю и о науке", — добавила она.
При этом ученую поддержали многие пользователи.
"Я посмотрела все интервью и не нашла трансофобских замечаний. Где они?" — спросила Grandy knows.
"В замечаниях Хувен нет ничего трансфобного или вредного. Ее анализ верен. Самец и самка различаются по биологии. А беременеют женщины. Это правда", — прокомментировала Debbie Hayton.
"То, что в университете есть "директор по вопросам многообразия и инклюзивности", говорит о том, что наука сошла с рельсов", — написал David Jackson.
"Возможно, вам придется уволиться. Ясно, что вы не специалист по хромосомам. Я понимаю идентификацию как другого пола, но наука есть наука. Это не трансфобия", — обратилась к Льюис Kambree.