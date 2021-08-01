Виктор Чобану, борец в категории до 60 кг в греко-римском стиле, пробился в полуфинал Олимпийских Игр. Он одержал убедительные победы над турком Керемом Камалем со счетом 8:0 и казахом Жоламана Шаршенбекова - 9:0, пишет bloknot-moldova.md.
В полуфинале Виктор встретится с кубинцем Луисом Альберто Орта Санчесом. Это означает, что спустя 25 лет Молдова вновь может добиться медали в греко-римской борьбе. В Атланте в 1996-м году бронзу заработал Сергей Мурейко, с тех пор олимпийских медалей в этой дисциплине у Молдовы не было.