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Виктор Чобану пробился в полуфинал Олимпийских Игр и может повторить достижение 25-летней давности

Виктор Чобану пробился в полуфинал Олимпийских Игр и может повторить достижение 25-летней давности

Виктор Чобану, борец в категории до 60 кг в греко-римском стиле, пробился в полуфинал Олимпийских Игр. Он одержал убедительные победы над турком Керемом Камалем со счетом 8:0 и казахом Жоламана Шаршенбекова - 9:0, пишет bloknot-moldova.md.

В полуфинале Виктор встретится с кубинцем Луисом Альберто Орта Санчесом. Это означает, что спустя 25 лет Молдова вновь может добиться медали в греко-римской борьбе. В Атланте в 1996-м году бронзу заработал Сергей Мурейко, с тех пор олимпийских медалей в этой дисциплине у Молдовы не было.


bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 09:05
  • DTV
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