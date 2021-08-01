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Импортерам вин в РФ не придется получать новые сертификаты на импорт

Импортерам вин в РФ не придется получать новые сертификаты на импорт

Компаниям-импортерам в Российской Федерации не придется получать новые сертификаты на импорт винодельческой продукции.

Минфин и Минсельхоз РФ, Росалкогольрегулирование и Росаккредитация подготовили разъяснения для импортеров по исполнению новых норм в законодательстве. Участникам рынка также разослано письмо с детальными комментариями Минфина о применении недавно внесенных поправок в российское законодательство, передает point.md ссылаясь на logos.press.md

Речь идет о поправках в закон «О государственном производстве и обороте этилового спирта...» (171-ФЗ), которые вступили в силу 2 июля. Поправки изменили терминологию закона в части винодельческой продукции: были уточнены определения игристого вина и вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ), а также напитка защищенного наименования места происхождения (ЗНМП). Зарубежные производители больше не могут использовать эти обозначения.

В документе сказано, что изменения необходимо отразить на контрэтикетке бутылки и в документах соответствия - декларации. Чтобы ее получить, следует пройти сертификацию, которая включает в себя импортирование отдельных образцов продукции и их тестирование в лабораториях. На это нужно в среднем около месяца, только после этого компания может изготовить новые контрэтикетки.

Этот акт уже получил название «закон против Moet». В нем, в частности, заменили определение «игристые вина (шампанское)» на «игристое вино, включая российское шампанское». В результате, по логике закона, на контрэтикетке (размещается на обратной стороне бутылки) и в сопроводительных декларациях вместо наименования «шампанское» производителям и импортерам необходимо указывать «игристое вино» применительно к зарубежным алкогольным напиткам, в то время как наименование «шампанское» разрешено употреблять только в отношении российского напитка.

Однако в отношении возможной новой сертификации в официальном разъяснении, подписанном замминистра финансов Алексеем Сазановым, говорится: алкогольную продукцию можно ввезти в РФ при наличии декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС. Речь идет о таких документах, как регламент «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Они не устанавливают классификацию видов винодельческой продукции. Поэтому для напитков, на которые уже получены декларации соответствия, получать новые не нужно - такое требование отсутствует в соответствии с правом союза и российским регулированием.

Если же у продукции, на которую компании уже получили декларацию, сохранились физические, химические и другие свойства, то сам документ можно заменить, причем в упрощенном режиме, сказано в документе, подписанном замглавой Минфина. Речь идет о корректировке уже имеющейся декларации. То есть при необходимости в документе нужно исправить наименование вида алкогольной продукции.

При замене таких деклараций повторное проведение исследований и измерений в испытательной лаборатории уже не требуется. Заявитель сможет через сервис на официальном сайте Росаккредитации подать заявление на регистрацию новой декларации о соответствии, это сделают бесплатно.

point.md
  • Сегодня, 09:08
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