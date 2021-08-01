Группа воспитанников тираспольского клуба «Тирас-Ориент» приняла участие в трёхдневных международных соревнованиях по спортивному ориентированию «Открытый Кубок Львова».
Программа включала три дистанции: среднюю и длинную в лесу и городской спринт. В группе «Элита» выступали трое братьев Фомичевых. Отличился мастер спорта, финалист чемпионата мира 2021 года Иван Фомичев. Он выиграл длинную дистанцию, обойдя спортсменов из Украины, Польши, Италии и Молдовы. 26 контрольных пунктов на дистанции около 11 км он нашел за 1 час 26 мин. По сумме трех дней у Ивана Фомичева 4-е место, сообщает novostipmr.com.
«Иван Фомичев постепенно набирает физическую форму. В технике ориентирования ему равных нет в Молдавии. Он составляет достойную конкуренцию украинским и румынским спортсменам. Теперь задача - догнать ориентировщиков из России и стран Западной Европы», - отметил руководитель клуба «Тирас-Ориент» Андрей Северухин.
Среди юных спортсменов неплохо справился с заданием суворовец Артем Занделов. На средней дистанции в группе до 14 лет он показал шестой результат.
Дебютант международных турниров Даниил Кожухарь не растерялся на незнакомой местности и пробился в 10 сильнейших на этой же дистанции.
«Спортсмены участвовали в украинских стартах в рамках подготовки к чемпионату Юго-Восточной Европы. Мы планируем перед поездкой в Хорватию провести еще учебно-тренировочный сбор и несколько соревновательных стартов в Кодрах», - рассказал Андрей Северухин.
Чемпионат Юго-Восточной Европы пройдет 25-29 августа в Загребе (Хорватия). Приднестровские спортсмены составляют костяк сборной Молдавии. Из 20 членов команды 15 - из Приднестровья.