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COVID-статистика. В Приднестровье за все время пандемии коронавируса зафиксировано 50947 фактов инфицирования COVID-19

COVID-статистика. В Приднестровье за все время пандемии коронавируса зафиксировано 50947 фактов инфицирования COVID-19

По информации, озвученной на заседании Оперативного штаба при Президенте по профилактике и предотвращению распространения вируса, на данный момент носителями COVID-19 являются 417 приднестровцев. 135 из них проходят лечение на дому, 282 – в инфекционных госпиталях, загруженность которых составляет 67%. В связи с ухудшением состояния здоровья в период с 26 июля по 1 августа с домашнего на госпитальное лечение переведены 32 носителя вируса. Тяжело переносят коронавирус 44 человека, или 17% от общего числа госпитализированных на данный момент граждан, 8 являются пациентами реанимационных отделений, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 209 приднестровцев находятся в условиях домашней самоизоляции, сообщает пресс-служба главы государства.

В течение недели исследованы 3053 пробы биоматериала граждан с подозрением на наличие инфекции (за все время пандемии 251046). Факт заболевания в отчетном периоде подтвердился в 297 случаях. Среднесуточная заболеваемость – 42 случая. Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 50947 фактов инфицирования COVID-19. 1246 носителей вируса – 2,4% заболевших – скончались (за неделю 4 летальных исхода), 49284 человека – 97% инфицированных – справились с болезнью (в течение отчетного периода 235 выздоровевших).

41666 приднестровцев привиты первым компонентом «Спутник V», 39547 человек получили обе дозы данной вакцины. 6733 человека прошли первый этап вакцинации препаратом «AstraZeneca», 5040 – завершили курс. 7375 жителей республики привиты первой дозой «Pfizer», 6269 – закончили вакцинацию данным препаратом. Первую дозу вакцины «Sinopharm» получили 11917 человек, 8940 человек получили обе дозы данной вакцины, 7407 человек прошли первый этап вакцинации препаратом «Sinovac», 6546 – завершили курс. 4907 приднестровцев привиты вакциной «Janssen». Таким образом 71249 приднестровцев на сегодняшний день прошли полный курс вакцинации.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 09:21
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