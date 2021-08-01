Штангистка из Молдовы Елена Кыльчик заняла 8 место на Олимпийских играх в Токио. Общий результат молдавской спортсменки составил 240 кг. Об этом 2 августа сообщил Национальный олимпийский комитет.
Елена Кыльчик, выступавшая в весовой категории 87 кг, заняла 8 место на соревнованиях по тяжелой атлетике. Спортсменка завершила участие в Олимпийских играх с общим результатом 240 кг., передает newsmaker.md
Олимпийской чемпионкой в этой весовой категории стала спортсменка из Китая Чжоуюй Ван. Пока Китай лидирует в медальном зачете. newsmaker.md