Руководители городских и районных администраций доложили Президенту о том, как на местах продвигается работа по реализации госпрограммы ФКВ-2021. На некоторые объекты Вадим Красносельский планирует выехать сегодня с очередной инспекцией.
В ходе селекторного совещания столичный глава Олег Довгопол рассказал, что фасадные работы в госуниверситете находятся на финальной стадии. Озеленение – в процессе. Проложена водоснабжающая сеть. Насосы уже в скважинах. Сегодня планируется тестовый запуск. Гранит для облицовки университетского фонтана выбранного зеленого цвета заказан. После 10 августа ждут прибытия фигуры студента. Монумент уже изготовлен. Запланированные на этот год работы завершат к началу учебного года, сообщает пресс-служба главы государства.
К 1 сентября сдадут в эксплуатацию и реконструированный детский сад №23. Готовность на данный момент – 80%. Сейчас занимаются изготовлением мебели, закупкой и монтажом оборудования. Что касается дороги, ведущей к учреждению (Вадим Красносельский поручал ее в обязательном порядке восстановить): решено, что в текущем году проводить капитальный ремонт полотна нецелесообразно, так как на этом отрезке, проходящем под путепроводом, запланирована замена коммуникаций. Предстоящие работы связаны с необходимостью переноса газовой трубы, нынешнее расположение которой небезопасно. Подъезд к детскому саду временно будет засыпан щебнем.
Близится к завершению первый этап строительства стадиона возле тираспольской школы №18. На текущей неделе прибудут специалисты по укладке зеленого покрытия футбольного поля. Олег Довгопол проинформировал Президента, что параллельно со строительными работами ведется деятельность по формированию спортивных секций, которые будут функционировать на базе нового спорткомплекса. Структура создается при непосредственном участии Госслужбы по спорту.
Спрашивал Вадим Красносельский о положении дел с обновлением инфраструктуры МСКОУ №2, РКБ и других объектов. Говорили и о выставочной аудитории Екатерининского парка. Ее готовят к размещению большой археологической экспозиции. Идут переговоры с ММЗ о производстве специализированной мебели. Глава государства обратил также внимание на внешний вид въезда в столицу со стороны Бендер, отметив неухоженность зелени. Поручено избавиться от сухостоя и провести обрезку деревьев. Она необходима не только для обновления зеленых насаждений, но и для обеспечения безопасности граждан. Дело в том, что излишне высокие деревья соприкасаются с проводами линий электропередач. Вадим Красносельский подчеркнул, что на смену изжившим себя растениям надо высаживать более низкорослые.
С подробным докладом выступил на совещании глава бендерской администрации. Роман Иванченко проинформировал о ходе масштабных работ по реконструкции центральной части города. Он отметил, что горожане сетуют на возникшие неудобства, подчеркнув, что они вынужденные и временные: без них при проведении глобального ремонта не обойтись. При этом, отметил Роман Иванченко, работа различных служб максимально оптимизирована и синхронизирована. В течение трех недель большинство разрытий до улицы Коммунистической планируют закрыть и приступить к асфальтированию этих участков. Активно ведутся работы и на отрезке от ДК им. Ткаченко до улицы Суворова. Для ускорения сюда перебрасывают бригады с других локаций. Сегодня запланирована первая «примерка» больших уличных фонарей. К середине недели в Бендерах ждут специалистов, отвечающих за монтаж фонтанов возле Дома культуры. Приступают к асфальтированию улицы Ленина. Через пару дней начнут укладывать покрытие на Лазо. До конца месяца рассчитывают привести в порядок и квартал от улицы Калинина до Коммунистической.
На совещании говорили о том, что серьезное увеличение объема дорожных работ в Бендерах стало возможным благодаря выделению дополнительного финансирования. «В этом году совместно с депутатами и общественным советом, который выходил обследовать дороги, было принято решение уделить внимание центральной части города. Мы сделаем улицу Гагарина от оптового рынка до улицы Шестакова с расширением улицы Гагарина между улицами Котовского и Суворова и возможностью организации двухстороннего движения. Также планируем сделать улицу Московскую – от улицы Котовского до улицы Коммунистической (это наиболее загруженная центральная дорога), участок улицы Калинина на протяжении одного квартала, улицу Индустриальную от завода «Прибор» в сторону мясокомбината (это загруженный участок, по которому ходит большегрузный транспорт). Также, начиная с прошлой недели, у нас работает две бригады, которые занимаются ямочным ремонтом, что позволит сделать проездными хотя бы основные дороги и улицы города. Кроме того, мы заканчиваем укладку верхнего слоя покрытия по улице 40 лет Победы на участке от сопряжения с улицей Мацнева (он тоже был непроездным)», – поделился текущими и перспективными планами глава города.
Роман Иванченко также сообщил, что дополнительные средства выделены на очистку ливневой канализации. Обнаружены участки, где в нее вросли корни деревьев. Решить проблему удалось благодаря использованию техники, которая по рекомендации Вадима Красносельского была направлена из Тирасполя.
Президент спрашивал и о работах, проводимых на путепроводе. Продолжается демонтаж и исследование состояния пролетных сооружений. Вадим Красносельский напомнил о необходимости замены ограждения. Оно будет кованым, с дизайном определяются. Еще один момент, на котором акцентировал внимание Президент, – наличие «отбойников». Оказывается, при строительстве путепровода их не продумали. Теперь установят.
Еще один мост – в районе фабрики «Флоаре» – потребовал выравнивания плит и их антикоррозийной защиты, рассказал Роман Иванченко.
Говорили на совещании о благоустройстве досугово-рекреационных зон. В парке Александра Невского в скором времени появится зона аттракционов. Заказ на приобретение оборудования оформлен.
О подвижках в работе на объектах, включенных в программу ФКВ, проинформировали Президента и руководители других городов и районов. Отдельно остановились на объектах, ремонтируемых и строящихся на средства фонда капвложений по линии Минздрава. Кристина Албул доложила о готовности трех сельских ФАПов. Вадим Красносельский поручил представить ему обновленный график сдачи медучреждений в эксплуатацию.
На совещании обсудили также некоторые обращения граждан, поступающие в адрес Администрации Президента. Вадим Красносельский дал текущие поручения. president.gospmr.org