В Бендерах у памятника генерал-полковнику Василию Маргелову прошел митинг и церемония возложения цветов.
Каждый год, 2 августа, в День ВДВ десантники приходят именно к памятнику Василию Маргелову – легендарному «отцу крылатой пехоты». Сегодня в торжественном мероприятии приняли участие, как сами десантники, так и представители государственной администрации и городского совета, бендерчане и гости города.
С 91-й годовщиной образования воздушно-десантных войск товарищей по братству поздравил председатель Союза десантников Приднестровья Александр Мундрескул. В честь праздника ветеранам вручили почетные грамоты, сообщает пресс-служба Министерства обороны ПМР.
По окончании митинга к памятнику прославленному основателю воздушно-десантных войск Василию Маргелову участники митинга возложили цветы.
История «крылатой пехоты» началась в 1930 году. Тогда под Воронежем десантное отделение из 12 человек впервые совершило десантирование. Василий Маргелов считается основателем «Голубых беретов». Именно он сделал из воздушно-десантных войск элиту Вооруженных сил. mopmr.org