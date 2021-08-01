Граждане Республики Молдова, которые пробыли за границей не менее трех лет и решили вернуться в страну, могут быть освобождены от нескольких налогов за ввоз ряда товаров, включая автомобили.
Законодательная инициатива, предложенная президентом РМ Майей Санду, будет рассмотрена на следующем заседании парламента, сообщает point.md
Полное освобождение от уплаты пошлин за ввоз товаров для личного пользования или, в зависимости от обстоятельств, транспортных средств (на семью или на одного не состоящего в браке человека) будет предоставляться на совокупной основе:
- товары для личного пользования или автотранспортные средства должны принадлежать физическому лицу, гражданину Республики Молдова, не менее чем за год до их ввоза в Республику Молдова;
- транспортное средство должно быть постоянно зарегистрировано в другом государстве;
- объем цилиндров двигателя автомобиля не должен превышать 2000 см3.
В случае ввоза транспортных средств с объемом цилиндров двигателя более 2000 см3, но менее 3000 см3, физическое лицо уплачивает ввозные пошлины в размере 50% от их стоимости.
Впоследствии бенефициары налоговых и таможенных льгот не смогут продавать, передавать, закладывать, сдавать в аренду, или передавать в другую форму владения или использования соответствующие товары в течение как минимум двух лет с момента их ввоза на территорию Республики Молдова.
Если эти товары утилизируются в течение двух лет с момента их ввоза в страну, суммы НДС, акцизов, таможенных пошлин и пошлин за проведение таможенных процедур рассчитываются и уплачиваются бенефициаром из таможенной стоимости товаров и / или цилиндрической емкости двигателя на дату импорта в соответствии с положениями ст. 1275 Таможенного кодекса.
Эти освобождение может быть запрошено и представлено только один раз.
Если оно пройдет голосование парламента, закон вступит в силу 1 января 2022 года.