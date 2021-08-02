Dnestr.TV

 
0

В России возбудили уголовное дело против Коломойского

В России возбудили уголовное дело против Коломойского

В России возбудили уголовное дело против украинского олигарха Игоря Коломойского. Его подозревают в создании преступного сообщества.
Дело завели в Главном следственном управлении МВД Татарстана, наказание по статье «Организация преступного сообщества» предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщает lenta.ru

По версии следствия, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими крупными украинскими предпринимателями — Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко — создали преступное сообщество и украли нефть у компании «Татнефть» на сумму четыре миллиарда долларов.

«Татнефть» участвовала в создании компании «Укртатнафта», в 2007 году контроль над украинской структурой перешел к Коломойскому. По данным силовиков, «Укртатнафта» получила большую партию нефти, затем олигарх и его сообщники отстранили от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана, а нефть оставили себе.

В начале июня Коломойского и пятого президента Украины Петра Порошенко занесли в реестр олигархов, который предусмотрен законопроектом, внесенным в Верховную Раду нынешним президентом Владимиром Зеленским.

lenta.ru
  • Вчера, 17:18
  • DTV
  • Просмотров: 60
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Драйв на песке
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Драйв на песке
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна