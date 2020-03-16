Порядок тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции при въезде в Россию изменился.
Сообщение об этом было опубликовано на сайте посольство Российской Федерации в Республике Молдова 2 августа. Указанные изменения будут действовать с 1 сентября текущего года.
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 21 от 28 июля 2021 г. внесены изменения в порядке тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции при въезде в Россию.
Для российских граждан срок размещения результатов тестирования на Едином портале государственных услуг продлен до четырех календарных дней.
Иностранцы и лица без гражданства, имеющие установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 г. № 635-р основания на въезд в Россию и въезжающие с территории Республики Молдова через воздушные пункты пропуска через госграницу, приведенные в Приложении № 2 к указанному распоряжению, с 1 сентября 2021 года должны предъявлять отображаемый в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» отрицательный результат тестирования, сделанный не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Российскую Федерацию (Указанное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах AppStore, GooglePlay и AppGallery). Это требование не распространяется на лиц, въезжающих из третьих государств через Республику Молдова транзитом или с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного ПЦР-теста, сделанного в третьем государстве не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию, - говорится в сообщении российского посольства.