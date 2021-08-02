Министерство сельского хозяйства Молдовы предпринимает шаги по очистке окружающей среды от перерабатываемых отходов, тем более, что это обязательство наша страна взяла на себя при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
Исходя из этого, власти объявили о запуске грантового проекта, направленного на повышение ответственности общества, и непосредственно на утилизацию отходов. Размер финансирования проекта составляет 200 тысяч евро, в нем могут участвовать компании, готовые понести 20 процентов затрат на финансирование, передает tv6.md
По словам представителей природоохранных органов страны, отсутствие мер по утилизации отходов, таких как моторные масла, шины и даже подержанные автомобили, оказывает вредное воздействие как на окружающую среду, так и на экономику, поэтому требуются немедленные и эффективные действия.
«Это ведет к расширению нелегального рынка отработанных масел, транспортных средств, шин, сжиганию, а также к неконтролируемому управлению такого рода отходами» - сказал госсекретарь Министерства сельского хозяйства Генадий Юрко.
Таким образом, Министерство сельского хозяйства РМ, регионального развития и окружающей среды запустило программу грантов, которая направлена на управление перерабатываемыми отходами, создание соответствующей инфраструктуры для этой цели и продвижение на рынке продуктов, срок службы которых был продлен.
Власти объявляют, что они будут принимать проекты, в которых акцент будет сделан на сотрудничество между примэриями и экономическими агентами, чтобы предотвратить незаконное хранение отходов. Крайний срок подачи заявок —20 августа.
«Целью данной программы грантов является повышение степени ответственности в управлении специфическими потоками отходов, таких как, отслужившие свой срок транспортные средства, использованные шины и масла, а также поощрение практической деятельности, сопутствующей управлению отходами, путем продвижения технологических инноваций» - сказал менеджер проекта Дорин Андрос.
Размер гранта составляет около 200 тысяч евро. Эти средства предоставлены правительством Германии. Следует отметить, что, по словам администраторов столичных шиномонтажных мастерских, ежедневно они собирают до 50 шин, не предназначенных для дальнейшего использования, и утилизируют их по своему усмотрению.
Водители тоже ждут практических решений в этом вопросе.
«Это касается не только правительства, но и каждого человека в отдельности. Правительство может принять некоторые меры, за несоблюдение которых мы можем быть оштрафованы», «У нас может и не миллионы автомобилей, как в других странах. Но в целом проблема утилизации всегда существовала» - говорят люди.
Журналист, работающий для автомобильных изданий, Илие Тома также подтверждает, что Республика Молдова не имеет опыта в управлении и переработке подобных отходов.
«Мы только в начале пути, когда только те участники рынка, кто более сознательно ведет свой бизнес, частично внедрили некоторые процессы переработки. В остальном ничего не контролируется, и такая правовая база нужна» - сказал журналист.
В 2020 году в стране было зарегистрировано 960 тыс. автомобилей, а это около 7,5 млн. литров отработанного масла ежегодно.