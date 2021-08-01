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Здравоохранение планируют перевести в цифру

Здравоохранение планируют перевести в цифру

Глава Правительства провел совещание, участие в котором приняли первый Вице-премьер – министр финансов, руководство Министерства здравоохранения и Госуправляющей компании. Речь шла о повышении прозрачности в системе здравоохранения, а также о проблематике подходов в части ведения финансово-хозяйственной деятельности в больницах республики. Напомним, Минфин провел инвентаризацию нормативных актов, регламентирующих деятельность Минздрава и подведомственных учреждений, закупки медико-фармацевтической продукции и продуктов питания, детально изучил вопросы организации и качества питания в каждом ЛПУ, методы формирования потребностей на приобретение медикаментов и продуктов питания, а также многое другое. Результаты анализа были представлены на площадке Правительства в начале июля, передает пресс-служба Правительства.

На протяжении месяца специалисты Минздрава работали над предложениями по устранению выявленных замечаний. Так, в рамках работы над вопросами питания пациентов, по словам министра здравоохранения Кристины Албул, в настоящий момент проводятся консультации с диет-сестрами ЛПУ по пересмотру нормативов питания, составлению сезонного меню и прочее.

Также глава Минздрава рассказала о том, что ведомство считает необходимым подойти к внедрению программного обеспечения, которое бы включало в себя цифровизацию большинства процессов: начиная от внедрения электронной регистратуры и заканчивая ведением историй болезни и карт пациентов. В свою очередь первый Вице-премьер – министр финансов обратила внимание на то, что цифровизация должна коснуться в первую очередь процессов учета.

По результатам совещания Председатель Правительства Александр Мартынов поручил в трехнедельный срок составить «дорожную карту», содержащую план по устранению всех замечаний и с предложениями по развитию цифровизации всех процессов в системе здравоохранения с указанием конкретных сроков.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 20:42
  • DTV
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