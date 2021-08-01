Известный российский писатель, филолог, политический аналитик и публицист Захар Прилепин считает, что Россия должна поступить с Приднестровьем точно так же, как с Крымом, то есть - признать его. И не только Приднестровье, а все территории, которые имеют статус "спорных" и на которых люди тяготеют к России, пишет bloknot-moldova.md.
Своими соображениями на эту тему Прилепин поделился в своем телеграм-канале:
- Семь западных стран потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Это Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания.
В отношении всех этих территорий, включая Приднестровье, ЛНР, ДНР, а то и даже Арцах, надо делать то же самое, что и сделано было в отношении Крыма. Признать и принять. И табличку повесить: тема снята.
И к этому привыкнут очень скоро.
К Крыму привыкли. Байден на встрече с Путиным даже слово «Крым» не произнёс.
Привыкли к тому (это немного другое, но давление было ещё жёстче), что темы независимости Чечни нет, ее сняли с повестки навсегда.
Там, где мы сами снимаем тему - ее больше никто не поднимает. А где мы - то туда, то сюда, нам выкручивают руки.
И никогда не перестанут. Никогда, - уверен Прилепин.