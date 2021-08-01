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В России трудовые мигранты с 29 декабря будут подлежать обязательной дактилоскопии

В России трудовые мигранты с 29 декабря будут подлежать обязательной дактилоскопии

Дактилоскопия с 29 декабря 2021 года станет обязательной для всех трудовых мигрантов в России, а также иностранцев, прибывших в страну на срок более 90 дней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"29 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней", - сказали в пресс-центре.

В МВД также добавили, что этим законом предусмотрено осуществление федерального государственного контроля за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также за выдачей иностранным гражданам соответствующего сертификата. Кроме того, планируется введение единого документа для иностранных граждан с электронным носителем информации, внедрение которого позволит обеспечить стопроцентную идентификацию иностранцев.

tass.ru
  • Сегодня, 20:56
  • DTV
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