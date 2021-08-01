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В Молдове растет число энтеровирусных инфекций среди детей

В Молдове растет число энтеровирусных инфекций среди детей

В Республике Молдова количество детей с энтеровирусными инфекциями резко возросло.

Врачи бьют тревогу и призывают родителей быть внимательнее - избегать многолюдных мест и следить за детской гигиеной. В настоящее время более чем у половины пациентов, поступивших в Детскую клиническую инфекционную больницу Кишинева, диагностировано это заболевание, сообщает point.md ссылаясь на tvrmoldova.md

Заболевание также называют летним гриппом у детей, оно проявляется температурой, головной болью и болями в мышцах, позже во рту и горле начинают появляться высыпания. Вирус может вызвать менингит, миокардит, энцефалит и гепатит.

Специалисты НАОЗ отмечают, что в июле количество энтеровирусных инфекций увеличилось в 20 раз, только в Кишиневе зарегистрировано 424 случая. В последний раз такая вспышка болезни произошла в 2016 году.

Наиболее подвержены энтеровирусу дети в возрасте от трех до шести лет. В случае появления симптомов врачи настоятельно рекомендуют родителям немедленно обратиться к врачу, чтобы не ухудшить состояние здоровья инфицированных детей
point.md
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