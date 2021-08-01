Во втором квартале 2021 года средняя импортная цена на природный газ составила около 255 долларов за тысячу кубометров, что вдвое дороже, чем в первом квартале, и почти на 10% больше, чем за тот же период 2020 года. Рост средней импортной цены пока не отражен в счетах потребителей, и связано это с тем, что во втором квартале потребление газа было ниже в 3,24 раза по сравнению с первым кварталом, согласно данным Национального агентства по регулированию энергетики, передает Мold-street.com. То есть, из-за более низкой импортной цены в первом квартале средняя стоимость импорта в первом полугодии этого года составила около 156 долларов за тысячу кубометров, сообщает bloknot-moldova.md
Однако зафиксировано отклонение более чем на 5% от средней импортной цены за первое полугодие текущего года, хотя тарифная методика предусматривает уровень регулируемых отклонений доходов в 3%, что обусловливает корректировку цен.
В третьем квартале 2021 года цена на импортный газ выросла еще на 15%, приблизившись к отметке 300 долларов за тысячу кубометров. Показатели не являются неожиданностью, так как Молдова в прошлом платила более 350-400 долларов за тысячу кубометров, в том числе при Воронине и позже. Вывод прост – мы должны подготовиться к корректировке цен, регулируемых НАРЭ, и это может произойти уже с 1 октября или с 1 ноября, то есть накануне зимы, тем более что председатель Moldovagaz Вадим Чебан уже заявил, что в сентябре молдо-российская компания подаст заявку на корректировку тарифов.
По некоторым оценкам, возможен рост цен на газ для конечных потребителей более чем на 30%. Среднегодовая импортная цена составит около 200 долларов за тысячу кубометров, что примерно на 35% больше стоимости, включенной в тариф, утвержденный НАРЭ в октябре 2020 года.
- Цены растут и в России, и на Украине. Также будут корректировки тарифов в Республике Молдова. Я не могу говорить о точных процентах, – заявил Чебан.
Он заверил, что это изменение цены не связано с политическими изменениями в Кишиневе.