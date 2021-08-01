Китайские ученые разработали ультрафиолетовую лампу, способную уничтожать коронавирус. Она полезна для эффективной дезинфекции предметов, сообщает Science and Technology Daily.
Эксперименты показали, что лампа уничтожает до 99,99% вирусов на поверхности всего за десять минут. Ее успешно испытали в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний в провинции Хубэй. Устройство показало лучший результат, чем распространенные ртутные лампы, сообщает mir24.tv/news
Лампа способна проработать от 10 до 50 тысяч часов, потребляя сравнительно мало электричества. Излучение находится в диапазоне от 260 до 280 нанометров. Она также уничтожает и другие опасные патогены, такие как золотистый стафиллококк, кишечная палочка и candida albicans, вызывающий грибковые инфекции.