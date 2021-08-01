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В Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус

В Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус

Китайские ученые разработали ультрафиолетовую лампу, способную уничтожать коронавирус. Она полезна для эффективной дезинфекции предметов, сообщает Science and Technology Daily.

Эксперименты показали, что лампа уничтожает до 99,99% вирусов на поверхности всего за десять минут. Ее успешно испытали в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний в провинции Хубэй. Устройство показало лучший результат, чем распространенные ртутные лампы, сообщает mir24.tv/news

Лампа способна проработать от 10 до 50 тысяч часов, потребляя сравнительно мало электричества. Излучение находится в диапазоне от 260 до 280 нанометров. Она также уничтожает и другие опасные патогены, такие как золотистый стафиллококк, кишечная палочка и candida albicans, вызывающий грибковые инфекции.
  • Сегодня, 09:58
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