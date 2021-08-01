Правительством Приднестровской Молдавской Республики утвержден Индивидуальный проект приватизации государственного пакета акций Бендерского комбината хлебопродуктов, который составлен на основании Отчета об оценке рыночной стоимости пакета акций, составляющего 100 процентов уставного капитала закрытого акционерного общества «Бендерский комбинат хлебопродуктов».
Проект приватизации разработан в целях динамичного развития предприятия, увеличения объема выполняемых работ, более эффективного использования производственных мощностей, внедрения новых технологий. Привлечение инвестиций позволит обеспечить создание условий для улучшения качества выполняемых работ и, как следствие, улучшения финансово-хозяйственной деятельности комбината, сообщает newspmr.com
ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» работает на протяжении более 40 лет, выпуская пшеничную, кукурузную, ржаную и овсяную муку, а также ячневую, перловую и манную крупы. БКХ занимается экспортным транзитом зернового сырья из Приднестровья железнодорожным транспортом. Бендерский комбинат в настоящее время является крупнейшим в республике предприятием по хранению и переработке зерновых и масличных культур.
Уставный капитал ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» в размере 492 000 рублей ПМР, разделен на обыкновенные именные акции в количестве 492 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей за одну акцию.
Единственным акционером предприятия является Приднестровская Молдавская Республика в лице Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
По принятым условиям приватизации, государственный пакет акций (100 процентов) в количестве 492 штук продается новому владельцу по начальной цене продажи – 11 316 000 рублей ПМР (23 000 рублей за одну акцию). Сумма оплаты должна быть не менее установленной суммы.
Продажа госпакета акций осуществляется при обязательном исполнении Покупателем следующих условий: - покрытие существующей кредиторской задолженности перед персоналом организации, бюджетом и государственными внебюджетными фондами, остальными кредиторами по платежам; - инвестирование в капитальное строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение не менее 1,3 млн долларов; - восстановление мелиоративной системы на площади не менее 300 га земель, переданных ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» на праве долгосрочного пользования; - обеспечить минимальный объем переработки зерновых культур – не менее 6 тысяч тонн в год; - обеспечить минимальный объем переработки масличных культур – не менее 100 тонн в год; - обеспечить сохранение профиля организации на протяжении всего периода инвестирования; - соблюдать в полной мере законодательство Приднестровской Молдавской Республики; - до выполнения инвестиционных и иных обязательств новый собственник не вправе совершать сделки, приводящие к снижению балансовой стоимости предприятия, осуществлять операции с пакетом акций, менять организационно-правовую форму, наименование и тип общества.