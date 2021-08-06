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В США предложили инициировать международный трибунал в отношении Лукашенко

В США предложили инициировать международный трибунал в отношении Лукашенко

В Международный уголовный суд должно быть направлено обращение по поводу действий режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил сопредседатель Комиссии по правам человека в Палате представителей конгресса США и один из создателей межпартийной группы «Друзья Белоруссии» Кристофер Смит.

По его словам, «Лукашенко очень испуган и находится в отчаянии от того, что может потерять власть — и это очень опасное состояние, он готов на что угодно в отношении белорусского народа». В этой связи конгрессмен считает, что «США должны это полностью понимать — и действовать упреждающе. Мы должны быть готовы к тому, чтобы учредить международный трибунал по его преступлениям», сообщает eadaily.com.

«Я поддерживал учреждение подобных трибуналов по трагедиям в Руанде, Сьерра-Леоне и бывшей Югославии. Я уверен, что Слободан Милошевич, как и другие убийцы, никогда не думал, что окажется на скамье подсудимых. Россия не была этим довольна, и она вряд ли будет довольна в случае привлечения Лукашенко к ответственности, но посмотрите, сколько людей было убито в ходе его правления, сколько тысяч белорусов были избиты и унижены на улицах городов, и он вполне может стоять за гибелью Виталия Шишова. Это все может быть также рассмотрено Международным уголовным судом», — заявил он.

При этом Смит напомнил, что «полная поддержка режима Лукашенко — пропагандистская, финансовая и даже военная — идет из Москвы и делает ее соучастницей».

«Но, возможно, в какой-то момент Путину (президент РФ Владимир Путин —EADaily) нужно будет осознать, что неудобств от этой поддержки для него больше, чем выгод», — заявил американский политик.

Напомним, США не признают Александра Лукашенко легитимным главой Белоруссии. Вашингтон поддерживает белорусскую оппозицию и требует от официального Минска прекратить преследование противников режима. Кроме того, США ввели ряд санкций в отношении белорусских чиновников и предприятий.

eadaily.com
  • Сегодня, 13:27
  • DTV
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