Молдавский каноист Сергей Тарновский в субботу завоевал бронзовую награду Олимпиады в Токио.
Представляющий Молдову спортсмен, выступавший на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке, финишировал третьим с результатом 4:06.069. Олимпийским чемпионом стал бразилец Изакиас Кейрос дус Сантус (4:04.408), а серебро досталось представителю Китая Хао Лю (4:05.724).
В каноэ-двойке Мария Олэрашу и Даниела Кочу на дистанции 500 метров заняли 7 место в финале А – 2:01.750. Золото в этом виде досталось экипажу из Китая, серебро – украинкам Анастасии Четвериковой и Людмиле Лузан, а бронза – представительницам Канады, передает sputnik.md.
Тарновский принес первую награду в копилку сборной Молдовы на Олимпиаде в Токио. До этого лучшим результатом на этих Играх было 5 место борца греко-римского стиля Виктора Чобану (вес до 60 кг).
Молдавские спортсмены в Токио
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.