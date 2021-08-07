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Молдавский каноист завоевал бронзовую награду Олимпиады в Токио

Молдавский каноист завоевал бронзовую награду Олимпиады в Токио

Молдавский каноист Сергей Тарновский в субботу завоевал бронзовую награду Олимпиады в Токио.

Представляющий Молдову спортсмен, выступавший на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке, финишировал третьим с результатом 4:06.069.
Олимпийским чемпионом стал бразилец Изакиас Кейрос дус Сантус (4:04.408), а серебро досталось представителю Китая Хао Лю (4:05.724).

В каноэ-двойке Мария Олэрашу и Даниела Кочу на дистанции 500 метров заняли 7 место в финале А – 2:01.750. Золото в этом виде досталось экипажу из Китая, серебро – украинкам Анастасии Четвериковой и Людмиле Лузан, а бронза – представительницам Канады, передает sputnik.md.

Молдавский каноист завоевал бронзовую награду Олимпиады в Токио

Тарновский принес первую награду в копилку сборной Молдовы на Олимпиаде в Токио. До этого лучшим результатом на этих Играх было 5 место борца греко-римского стиля Виктора Чобану (вес до 60 кг).

Молдавские спортсмены в Токио

В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).

Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.

Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

Молдавский каноист завоевал бронзовую награду Олимпиады в Токио
Молдавский каноист завоевал бронзовую награду Олимпиады в Токио
Молдавский каноист завоевал бронзовую награду Олимпиады в Токио
Молдавский каноист завоевал бронзовую награду Олимпиады в Токио


sputnik.md
  • Сегодня, 08:59
  • DTV
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