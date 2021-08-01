В период с 30 июля по 5 августа на территории республики зарегистрировано 184 заявления и сообщения о преступлениях. По 138 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано три грабежа (раскрыты), два изнасилования (подозреваемые установлены), 28 краж (12 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано шесть обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано девять госдолжников и один неплательщик алиментов.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1415 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 17 водителей, которые были за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлено пять таких водителей, г. Тирасполь и Дубоссарского района – по четыре, г. Бендеры – три, Каменского района – один.
С 30 июля по 5 августа зарегистрировано два пожара: на территории обслуживания г. Тирасполь (с. Суклея) и в г. Днестровск. Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола. mvdpmr.org