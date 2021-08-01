Расширенное совещание в онлайн-формате прошло в Правительстве. Среди главных – вопрос подготовки к новому учебному году. В условиях пандемии нового коронавируса государство должно сделать все возможное для начала образовательного процесса и обеспечения безопасности как учеников, так педагогов. На эти моменты неоднократно обращал внимание и Президент Приднестровья, передает пресс-служба Правительства.
Начало учебного года, обеспеченность СИЗ и дезсредсвами
Есть ли к началу ученого года все необходимые средства для обеспечения безопасности в школах? Такие данные за время летних каникул должны были собрать на Координационном совете по образованию. По словам его председателя Владислава Соколова, средства индивидуальной защиты, дезинфекторы и прочее необходимое есть в достаточном количестве к началу учебного года на складах УНО. Обеспечить все школы смогут. Однако в некоторых городах запасов до конца календарного года не хватит. Резервы в дальнейшем будут пополняться.
Обсудили и меры защиты сотрудников организаций образования. В целом они не изменились.
«Необходим строгий контроль за тем, чтобы начинался процесс для каждого класса в отдельное время. Естественно будет перемена. Каждый учитель может поставить себе на стол будильник и контролировать это время, как это было в России…За каждым классом закрепить постоянный кабинет для уроков, кроме того необходимо детализировать график посещения столовой. В связи с тем, что будет разное посещение школы, и естественно можно отрегулировать график посещения столовой. Этим мы сможем минимизировать контакт и внутри школы. В санузлах и классах должны быть антисептики, жидкое мыло, помещения классов и коридоров надо проветривать. Также очень важна обработка воздуха бактерицидными лампами», - обозначила часть критериев главный санврач республики Наталья Берил.
Важный момент – руководители образовательных учреждений должны строго следить за выполнением всех норм, прописанных в рекомендациях санэпидемслужбы.
Кроме того, как рассказала министр здравоохранения, для прохождения традиционного медицинского осмотра для педагогов составлен график, согласно которому и работают с начала июля. Что касается ПЦР или антиген-тестирования перед началом учебного года – здесь все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если она будет ухудшаться – педагогов протестируют. Также были составлены списки с желающими привиться, согласно которым идет вакцинация учителей. Для стабильности эпидемиологической обстановки необходимо достигнуть 60% порога в каждом учебном заведении.
«Государство должно сделать все, чтобы образовательный процесс 1 сентября запустить в нормальном формате. Это важно. И в этом направлении делается многое: это и усилия по линии прививочной кампании, усилия по обеспечению школ и других учебных заведений всеми предметами защиты. И все это делается для того, чтобы обеспечить безопасность, и чтобы учебный процесс осуществлялся в нормальной форме. Очень много обращений родителей, педагогов по поводу того, чтобы 1 сентября приложить усилия и запустить образовательный процесс в нормальном формате. И мы работаем в этом направлении», - обозначил Александр Мартынов.
К теме начала учебного года в очной форме вернутся в конце августа. Окончательное решение будет приниматься Оперштабом под руководством Президента исходя из эпидемиологической ситуации. Однако к этому периоду необходимо подготовить и план действий при других обстоятельствах.
Рабочие тетради
Еще два года назад поиск рабочих тетрадей был настоящей проблемой для родителей учеников начальной школы: учебные пособия, которые сложно было найти в магазинах, покупались каждым за свой счет. Однако с прошлого года ситуация изменилась. Всех учеников начальной школы ими обеспечило государство. В 2020-м напечатали почти 67 тысяч экземпляров. В этом году механизм не изменится. К началу учебного года рабочие тетради ученики снова получат в школах. Для этого активная работа идет и в госадминистрациях, и в Минпросе. Глава Правительства нацелил в первые дни следующей недели завершить все организационные вопросы, чтобы к началу учебного года необходимые материалы были на руках у школьников.
«В прошлом году мы запустили программу по поручению Президента и подводили итоги. Насколько я понимаю, хорошие отзывы об этой программе и у родителей, и у педагогов. И еще раз повторюсь, как отец ребенка, который ходит в школу: я знаю, что это была за проблема. Каждый ее решал как мог и умел. И на выходе это доставляло серьёзную головную боль и родителям, и педагогам. Однозначно это был вопрос, который требовал решения на уровне государства. И он был решен», - отметил Премьер-министр.
Электронный журнал
Пилотный проект «Электронный журнал» с ноября прошлого года по поручению Правительства запустили в 27 учебных заведений. А к сентябрю российский сервис «ЭлЖур» уже должен охватить 106 школ по республике. Как рассказала глава Минпроса, работать в этой программе не сложно. Уже обучены методисты школ, а с середины августа начнут обучать педагогов. Выпущен и видеоурок для учителей по работе не только с «ЭлЖуром», но и с другими программными продуктами. Имеются и методические рекомендации, которые скоро направят во все УНО. В них прописана методика работы и прочие нюансы.
Обсудили и возможность подключения оптоволоконных сетей в школах республики. Как отметил глава Координационного совета по образованию Владислав Соколов, информация будет направлена в Минцифры до конца августа.
«В прошлом году мы сделали хороший рывок в плане подключения школ к оптоволокну. Это необходимо было сделать давно, но как мы и договаривались, останавливаться не стоит. Этот процесс должен быть планомерным и сегодня, если мы говорим о повышении качества образовательного процесса, о цифровизации, то совершено очевидно, что подключение к оптоволокну и подключение компьютерной техники – это база, фундамент и без этого ничего не будет работать в IT-технологиях образовательного процесса», - заключил Глава Правительства и поручил Минцифры подготовить план по закупке техники на следующий год.
Также на совещании говорили и наличии специалистов, которые будут обслуживать постоянно пополняющийся парк компьютеров. gov-pmr.org