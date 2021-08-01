Парламент Молдовы утвердил новое правительство под руководством Натальи Гаврилицы.
За назначение предложенного Гаврилицэ кабинета министров проголосовал 61 депутат ПДС. Фракция коммунистов и социалистов и фракция партии «Шор» не голосовали, пишет point.md.
"Обещаю, мы немедленно приступим к работе", - отметила Наталья Гаврилица после назначения на должность премьер-министра Молдовы.
В кабинете министров, который возглавит Гаврилица, будет 13 министерств, а структура правительства выглядит следующим образом:
Заместители премьер-министра: Владислав Кульминкий (вопросы реинтеграции) и Юрий Цуркан (цифровые технологии).
Министерство иностранных дел и европейской интеграции: Нику Попеску (бывший министр иностранных дел в правительстве Санду);
Министерство внутренних дел: Анна Ревенко (советник президента Республики Молдова в области национальной обороны и безопасности, секретарь Высшего совета безопасности);
Министерство сельского хозяйства: Виорел Герчу;
Министерство инфраструктуры и регионального развития: Андрей Спыну;
Министерство окружающей среды: Юлиана Кантаражиу;
Министерство обороны: Анатолий Носатый (бывший начальник Оперативного управления Генерального штаба национальной армии);
Министерство экономики: Серджиу Гайбу;
Министерство образования: Анатолие Топала (генеральный секретарь Министерства образования, культуры и исследований);
Министерство культуры: Серджиу Продан;
Министерство финансов: Думитру Будянски;
Министерство юстиции: Серджиу Литвиненко (депутат ПДС);
Министерство здравоохранения: Алла Немеренко (Советник президента Республики Молдова по вопросам здравоохранения);
Министерство труда и социальной защиты: Марчел Спэтару;
Санду - министрам: Любое решение должно исходить из нужд граждан
Глава государства Майя Санду поздравила новых министров со вступлением в должности. После принесения присяги президент пожелала министрам мужества и заверила, что они найдут поддержку в ее лице, в парламенте и у внешних партнеров, сообщает agora.md
«Но важно иметь поддержку граждан и быть рядом с ними», - добавила Санду.
Президент напомнила, что ожидания от нового правительства высоки, а за его работой будут следить миллионы людей.
"Поздравляю! Назначение честного правительства, поддерживаемого парламентским большинством честных людей - это то, на что надеялись сотни тысяч граждан, пришедших на избирательные участки. Это кульминация усилий десятков людей отважно боровшихся против коррумпированных режимов, за демократию, справедливость и благополучие. За вами наблюдают миллионы людей. Задачи велики, ожидания еще выше. Все знания и опыт, которые вы приобрели до сих пор, были подготовительным шагом к этой важной миссии.
Я вас поддержу. У вас есть поддержка Парламента и партнеров по развитию, но важно, чтобы вы пользовались поддержкой граждан и были рядом с ними. Общайтесь с ними и принимайте любые решения, исходя из потребностей граждан. Желаю вам выполнять свою работу с честью, достоинством и большим мужеством», - сказала Майя Санду.
Батрынча о правительстве: Никакой конкретики, только овации, как на XX съезде КПСС
В программе правительства Натальи Гаврилицы напрочь отсутствует конкретика. Нет цифр и решений, а сам документ больше напоминает предвыборную платформу. Об этом заявил вице-председатель Парламента РМ, депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча, передает aif.md
– Кампания закончилась. Вы должны предоставить цифры, решения, откуда взять деньги на те щедрые обещания, которые вы дали гражданам. Но, к сожалению, слишком много деклараций и бурные, продолжающиеся аплодисменты, как на XX съезде КПСС, – сказал он.
Батрынча также обратил внимание на то, что это первое правительство, в котором будет целых 4 вице-премьер-министра.
– Ситуация сложная, и, вместо того, чтобы экономить, вы, наоборот, увеличиваете растраты…У вас есть опыт оптимизации бюджетных средств, школ, медицинских пунктов. Закрытие одной сельской школы подразумевает экономию 50-100 тысяч леев. А сколько стоит создание новых министерств? Уже август, если вы создадите эти новые министерства, кто будет исполнять бюджет, кто будет отвечать за использование бюджетных денег? Вопросов очень много. Вы рискуете наступить на собственные грабли, – добавил депутат. Избранник подчеркнул, что в красивых речах нового кабмина не нашлось места для таких важных вопросов, как: возвращение аэропорта и Джурджулештского порта, Республиканского стадиона, отмены Закона о миллиарде и т.д.
В заключение Влад Батрынча призвал представителей ПДС спуститься с небес на землю и перейти от заявлений к конкретным делам.
Додон станет сопредседателем парламентской комиссии
Лидер ПСРМ, бывший президент Молдовы Игорь Додон станет сопредседателем парламентской комиссии. Додон будет сопредседателем Комиссии межпарламентского сотрудничества между Парламентом Молдовы и Федеральным собранием России, пишет bloknot-moldova.md.
В Комиссию также вошли: Боля Владимир, Катаной Артемие, Давидович Наталья, Жакот Виталий, Маркоч Борис, Новак Лариса, Синкевич Евгений, Бэтрынча Влад, Боднаренко Елена, Гречаный Зинаида, Старыш Константин и Фотеску Вадим.
Состав Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Парламентом Молдовы и Федеральным Собранием России должен быть проголосован на сегодняшнем заседании Парламента.
Гимпу раскритиковал Гаврилицу за ответ на русском: Нарушение Конституции
Экс-врио президента Молдовы и глава Либеральной партии Михай Гимпу возмутился тем, что Наталья Гаврилица, представляя программу правительства, отвечала на вопросы депутатов "Шор" и ПКРМ-ПСРМ на русском языке.
"Сегодня в парламенте Республики Молдова, во время презентации программы управления, новый кандидат на пост премьер-министра Наталья Гаврилица позволила себе отвечать на вопросы на русском языке, тем самым нарушив Конституцию, которая предусматривает, что официальный язык - румынский. Почему бы и не сделать, если ее начальник Майя Санду, наш любимый «полиглот», говорит как глава этого государства по-русски, по-гагаузски и в Буркина-Фасо", - возмутился Гимпу в посте на Facebook, передает point.md.
Он увидел в этом "ориентацию на Кремль".
"В данном случае, не был ли я прав, когда сказал, что нет большой разницы между Майей Санду (PAS) и Игорем Додоном (ПСРМ) в политической ориентации на Кремль? Даже если мы признаем, что они делают это для привлечения голосов русскоязычных граждан, это в любом случае наносит им ущерб, создавая ложное удобство и ограничивая их способность изучать государственный язык и говорить на нем.
Конечно, эта политика должна понравиться Путину, но, без сомнения, это политика в ущерб носителям румынского языка. И тут еще раз задаюсь вопросом: чья это «страна», если в проходе рядом с «Союзом» у входа написано «Москва»? ... Сколько магазинов в России называется "Кишинев"??? ", - продолжил Гимпу.
Далее он перешел к вопросу о государственных языках:
"Будет PAS Майи Санду похожа на красного предшественника, Додона с требованием объявить русский язык вторым официальным языком? ... В каком государстве, где меньшинство составляет 5%, он объявлен официальным языком ? И здесь я имею в виду язык, на котором говорят руководители государства, а не то, что Майя Санду и Наталья Гаврильца разговаривают, как обычные граждане, со Святославом Петровым по-русски на улице!
Вспоминается нелепый стих из детства
Pe fereastră, на окно, Лежит lapte-молоко, Iar собака-câinele Хочет кушать laptele", - вспомнил Гимпу.
Далее он обратился к памяти предков:
"Уважаемые "майасандистские" правители, не отдавайтесь дешевому популизму и погоне за голосами! Для тех, кто сотни лет подвергался русификации, «языковая мафия» не менее вредна, чем «финансовая мафия»! Итак, будьте добры, уважайте Декларацию независимости, Конституцию и вклад / жертвы тех, кто боролся за то, чтобы румынский язык был объявлен официальным языком. Помните, некоторые отдали свои жизни, другие десятилетиями сидели в тюрьмах или психиатрических больницах, и это делается для того, чтобы сегодня вы могли говорить на своем родном языке, а не по-русски, как ваши родители, бабушки и дедушки прожили всю жизнь", - подытожил Гимпу.