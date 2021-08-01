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В Одесской области выпал снег
В Украине в августе выпал снег. Осадки в виде дождя, града и снега обрушились на трассу Одесса-Николаев. Снег, отмечают очевидцы, быстро растаял. О природных капризах пишет местное издание 048.ua.
Сначала на дорогу обрушился ливень, потом пошел град, а за ним снег. Сейчас на трассе движение осложнено.
Facebook/Arkady Dabagyan
Непогода также повалила много деревьев.
korrespondent.net
- Сегодня, 19:52
- DTV
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