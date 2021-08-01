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«Тихановская многое не договаривает». Тертель рассказал об имеющемся «козыре»

«Тихановская многое не договаривает». Тертель рассказал об имеющемся «козыре»

Была возможность принесения Светланы Тихановской в сакральную жертву, необходимую кураторам, с последующим обвинением властей.
Об этом председатель КГБ Иван Тертель сказал в документальном проекте «2020». Фильм четвертый «Противостояние» показали 7 августа на телеканале СТВ, передает minsknews.by

По словам И. Тертеля, в окружении С. Тихановской были разные люди, связанные в том числе с иностранными спецслужбами. Такая информация была доведена ей, она сама без всякого давления решила покинуть Беларусь.

– Ее можно понять, если посмотреть события в роликах, которые имеются в общем доступе. А есть то, что еще не буду открывать: это всегда будет нашим козырем для определенного времени. И время открыть это когда-нибудь придет. Потому что сама Тихановская, если ей задают эти вопросы, многое не договаривает, это даже видно. Пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть, что показать, когда в этом будет необходимость, – добавил глава КГБ.

Он отметил, что С. Тихановская попросила оказать содействие в выезде и устройстве дальнейшей жизни, чтобы спокойно заниматься семьей, понимая, что она попала в такую трудную ситуацию.

– Однако, прибыв туда, – мы знаем на 100 % точно с именами, фамилиями – с ней была проведена работа спецслужбами, и не только спецслужбами Литвы. И в итоге ее поведение резко поменялось, – сказал И. Тертель.

minsknews.by
  • Вчера, 10:25
  • DTV
  • Просмотров: 71
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