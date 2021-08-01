Была возможность принесения Светланы Тихановской в сакральную жертву, необходимую кураторам, с последующим обвинением властей. Об этом председатель КГБ Иван Тертель сказал в документальном проекте «2020». Фильм четвертый «Противостояние» показали 7 августа на телеканале СТВ, передает minsknews.by
По словам И. Тертеля, в окружении С. Тихановской были разные люди, связанные в том числе с иностранными спецслужбами. Такая информация была доведена ей, она сама без всякого давления решила покинуть Беларусь.
– Ее можно понять, если посмотреть события в роликах, которые имеются в общем доступе. А есть то, что еще не буду открывать: это всегда будет нашим козырем для определенного времени. И время открыть это когда-нибудь придет. Потому что сама Тихановская, если ей задают эти вопросы, многое не договаривает, это даже видно. Пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть, что показать, когда в этом будет необходимость, – добавил глава КГБ.
Он отметил, что С. Тихановская попросила оказать содействие в выезде и устройстве дальнейшей жизни, чтобы спокойно заниматься семьей, понимая, что она попала в такую трудную ситуацию.
– Однако, прибыв туда, – мы знаем на 100 % точно с именами, фамилиями – с ней была проведена работа спецслужбами, и не только спецслужбами Литвы. И в итоге ее поведение резко поменялось, – сказал И. Тертель.