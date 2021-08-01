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Молдову накрывает новая волна коронавируса. Врачи предупреждают: старые схемы лечения COVID-19 становятся менее эффективными

Молдову накрывает новая волна коронавируса. Врачи предупреждают: старые схемы лечения COVID-19 становятся менее эффективными

Новая волна COVID-19 пришла в Молдову. На этой неделе зарегистрирован максимальный прирост случаев за последние три месяца.
При этом, по словам врачей, имеющиеся методы лечения теряют эффективность из-за экспансии дельта-штамма, более к ним устойчивого, передает publika.md

"Утром пациент говорит мне, что чувствует себя нормально и температура спала, а через два-три часа его госпитализируют", - рассказывает семейный врач Виорика Сорбалэ.

По словам Виорики Сорбалэ, такое резкое ухудшение состояния пациентов, которые уже шли на поправку, она наблюдает всё чаще. Статистика госпитализаций тревожит: если 1 августа в больницах было 266 ковид-пациентов, то 6 августа — 402.

"Мы в самом деле переживаем новую волну заражений коронавирусом. Прирост инфицированных больше с каждым днём", - говорит глава Муниципального центра вакцинации Кристина Боклинка.

Усугубляет положение низкий уровень вакцинации. Врачи приводят в качестве примера Бельцкую больницу, где ни у кого из 140 госпитализированных нет прививки. Но и столица, несмотря на самые высокие показатели вакцинации в стране, не защищена.

"На этой неделе мы вакцинировали максимум 200 человек в день, в то время как на прошлой — по 400. В эту пятницу до полудня пришли 50 человек, а в прошлую — почти 600", - говорит Кристина Боклинка.

По статистике Министерства здравоохранения, после вакцинации COVID-19 заболели только 0,08 процента привитых. В большинстве случаев — до введения второй дозы.

publika.md
  • Вчера, 10:31
  • DTV
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