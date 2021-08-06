Поставки газа не успевают за его потреблением по всему миру. В результате цены на газ по всему миру взлетели до рекордных значений. В то же время инвесторы и правительства требуют от компаний сворачивать инвестиции в добычу ископаемых видов топлива. Часть экспертов полагает, что это может говорить о том, что эра дешевого газа закончилась. Климатический радикализм и совпадение фактов принесли на рынок нестабильность, считают другие.
«Мир потребляет все больше газа, чтобы отказаться от угля, а производителям трудно или невозможно вкладывать средства в новые проекты, так как помешанные на изменениях климата инвесторы и правительства призывают не делать этого», — пишет в Twitter репортер Bloomberg по энергетике Стефен Стапжински. Он отмечает, что нынешние цены на газ приведут к мультипликационному эффекту для мировой экономики, пишет eadaily.com.
Для достижения экологических целей генерации, особенно в Азии, придется сжигать все больше и больше газа. И, по данным McKinsey, спрос на СПГ до 2035 года будет ежегодно расти на 3,4%. При этом даже крупные компании из-за давления вынуждены пересматривать свои планы и через 14 лет может получиться так, что спрос превысит предложение на 160 млн тонн (220 млрд кубометров).
Глава отдела «Газ и энергетика» S&P Global Platts Ира Джозеф считает, что политика агрессивного отказа от угля и быстрый переход на электротранспорт станут сильным аргументом в пользу дорогого газа. Значительная часть топлива добывается на нефтяных месторождениях, а стагнирование этих проектов приведет к тому, что сама добыча газа в этом случае должна будет доказать свою рентабельность, полагает эксперт.
О конце эры дешевого газа говорят уже не первый раз, отмечает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. «Ситуация такова, что быстро и экономически эффективно сократить выбросы парниковых газов и других вредных веществ в атмосферу можно за счет ставки на природный газ в дуэте с возобновляемыми источниками энергии. Это позволило бы эффективно расходовать ресурсы и двигаться к цели. Вместо этого мы видим климатический радикализм в речах и хаотичные действия по перекрашиванию карася в порося — нерациональному субсидированию возобновляемых источников энергии и в то же время косвенному поощрению развития угольной генерации в развивающихся странах. В итоге газовые рынки развиваются циклично», — замечает эксперт. В начале идет рост спроса, цен, бум инвестиций, после чего происходит создание регуляторных ограничений, но уже идут запуск новых мощностей, рост предложения — и спрос начинает стагнировать. Следом наступают обвал цен и спад инвестиций.
«Сейчас мы находимся в фазе, когда вводы новых мощностей почти закончились, а инвестиции просели, особенно после обвала цен в прошлом году на фоне карантинов. Поэтому в ближайшие 2−3 года ожидается рынок продавца», — говорит замдиректора ФНЭБ. Он считает, что проблема заключается сейчас в том, что волатильность растет и теперь в течение календарного года цены могут упасть в 3−4 раза, а потом вырасти в 10 раз: «Инвесторы подстраиваются под эти новые условия, но на это требуется время».
Аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман согласен с тем, что спрос на газ значительно вырастет. «Однако аналогичные прогнозы ведущие мировые агентства делали еще несколько лет назад. Это позволило ключевым игрокам на рынке СПГ разработать долгосрочные планы по росту производства. Например, Россия к 2035 году планирует нарастить производство СПГ до 140 млн тонн с текущих 30 млн тонн. Катар собирается производить 110 млн тонн СПГ уже к 2025 году, тогда как сейчас ежегодное производство составляет 77 млн тонн. Похожие планы есть и у отдельных нефтегазовых мейджоров и производителей СПГ в США. Иначе говоря, глобального дефицита пока ожидать не стоит», — полагает аналитик. Он считает равновесной долгосрочной ценой на газ и СПГ около $ 250 за тыс. кубометров ($ 7 за mmbtu), так как такой цены достаточно для рентабельного строительства новых проектов. «При этом, в случае еще одной холодной зимы и под влиянием задержек в строительстве некоторых СПГ-проектов из-за пандемии, в ближайшие год-два цены могут оставаться на повышенном уровне, но даже для этого сценария текущая цена в $ 540 за тыс. кубометров выглядит завышенной», — говорит Сергей Кауфман.
Нынешний год — необычный. Наблюдается редкое совпадение многих факторов, способствующих росту цен на газ, уверен директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. «Это и погода — холодная зима и весна и жаркое лето в Европе и Китае. И рост стоимости квот на выбросы углерода из-за ужесточения регулирования при одновременном росте цен на уголь в связи с перебоями в добыче и нарушениями цепочек поставок в результате пандемии (а также торговой войны Китая с Австралией)», — отмечает эксперт. Он добавляет, что падение добычи нефти в США также отразилось на объемах добычи газа, поскольку значительная его часть добывается в качестве попутного газа при добыче сланцевой нефти. Также свою роль сыграл и дефицит СПГ-танкеров. А на европейском рынке мы видим последствия политики отказа от долгосрочных контрактов и услуг гарантирующего поставщика в пользу спотового рынка.
«Можно ожидать, что со временем влияние большинства этих факторов будет ослабевать и текущий пик цен является временным. В то же время факторы, связанные с регулированием выбросов и планами по энергопереходу (особенно в части быстрого отказа от использования угля) сохранят свое влияние на рынок газа в длительной перспективе. Мы ожидаем, что к 2023 году цены на европейском рынке снизятся относительно текущих пиков и придут к новому равновесному уровню в пределах от 200 до 250 долларов за тыс. кубометров», — говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА. В мире достаточно газа, но отсутствует достаточная поддержка со стороны правительств, считает зампред правления «Новатэка» Марк Джетвей. Об этом он написал в Twitter. По мнению Марка Джетвея, блокировка «Северного потока — 2» и реклама декарбонизации уже привели к росту потребления угля в Европе и других регионах.
«Забудьте этот нонсенс (отказ от инвестиций в ископаемые виды топлива с 2021 года) и примите факт — природный газ будет рядом с нами многие десятилетия в будущем», — резюмирует Марк Джетвей.