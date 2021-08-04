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Итоги выступлений молдавских атлетов на Олимпиаде: у кого лучшие результаты

Итоги выступлений молдавских атлетов на Олимпиаде: у кого лучшие результаты

В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта.
Самое успешное выступление на Олимпийских играх – у подопечного Николая Журавского каноиста Сергея Тарновского, который завоевал бронзовую медаль.
Представляющий Молдову спортсмен выступил на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке и финишировал третьим с результатом - 4:06.069.

Достойно выступили и каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу. Спортсменки не сумели далеко пройти в одиночных заплывах, однако прорвались в финал в паре, пишет sputnik.md.

Они участвовали в парном заплыве на 500 метров и в финале показали результат 2:01.750, заняв седьмое место.

Молдавские борцы
Не менее достойно выступили борцы из нашей сборной. Виктор Чобану в греко-римской борьбе до последнего бился за медаль. Чобану уверено обыграл киргизского спортсмена, но затем уступил кубинскому бойцу. Однако он прошел в бой за бронзу, где затем проиграл россиянину Сергею Емелину.

В результате молдавский атлет расположился на пятом месте турнирной таблицы Олимпийских игр.

"Это невероятный результат в греко-римской борьбе после 25-летнего отсутствия молдавских представителей на Олимпийских играх", – отметили в Федерации борьбы Молдовы.

Одна из самых успешных спортсменок последних лет в Молдове – Анастасия Никита – в 1/8 выбила из соревнований соперницу из Нигерии, но затем уступила болгарке Эвелине Николовой. До последнего борец из Молдовы ждала возможной квалификации в утешительных боях, но по итогам полуфиналов этого не случилось.

Анастасия Никита выиграла серебро молодежного чемпионата мира по борьбе - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021

В результате она заняла седьмое место.

Дзюдоисты Денис Виеру и Виктор Стерпу закончили свои выступления на 1/8 финала и оба расположились на 8-м месте в своих весовых категориях.

Легкая атлетика
В легкой атлетике нашу страну представляло больше всего спортсменов – их было шесть в нескольких видах соревнований. Дальше всех прошли Сергей Маргиев в метании молота и Андриан Мардаре в метании копья. Оба спортсмена выступали в финале.

Мардаре занял итоговое седьмое место с результатом 83,30 метра.

Маргиев стал 12-м в итоговой таблице с показателем 75,24 метра.

Его сестра Залина Петривская, также выступающая в метании молота, не сумела пройти квалификацию, она метнула снаряд на 69,29 метра и заняла 17-е место.

Димитриана Безеде в толкании ядра также не прошла квалификацию, по итогу она заняла 29-е место с результатом в 16,55 метра.

Александра Емельянов в метании диска тоже выбыла в квалификации: 30-е место с показателем 54,57 метра.

Молдавская легкоатлетка Лилия Фиськович пробежала женский марафон на Олимпийских играх в Токио. Отечественная спортсменка показала 54-й результат (2:39:59).

Тяжелая атлетика

Несмотря на травму, полученную в один из тренировочных дней в Токио, молдавский тяжелоатлет Марин Робу пробился в десятку лучших в своей весовой категории. Он занял восьмое место, взяв в сумме 330 килограммов (155+175).

Тяжелоатлетка Елена Кылчик также стала восьмой, она взяла 240 килограммов (105+135).

Плавание
В плавании цвета Молдовы защищали Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков. Последний не смог квалифицироваться. Он показал время 1:47:46 в вольном стиле и 1:57:55 в баттерфляе. В обеих дисциплинах он занял 26-е итоговое место.

Салкуцан не смогла пробиться в финал в плавании на спине на дистанции 200 метров, однако стала первой молдавской спортсменкой, квалифицировавшейся в полуфинал впервые за четверть века. К слову, в общем списке из 16 участниц, получивших право сразиться за попадание на главный старт, она заняла 11-е место.

Стрельба

В стрельбе из лука принимали участие Александра Мырка и Дан Олару. Они же стали и знаменосцами нашей сборной на открытии Олимпийских игр в японской столице.

Они оба выбыли из 1/32 финала. Показать свои лучшие результаты им помешал сильный ветер в день соревнований в Токио.

Анна Дулче, выступавшая за Молдову в стрельбе из пневматического пистолета, стала самой юной спортсменкой в молдавской команде, ей 15 лет. Участница не сумела пройти квалификацию, заняв в общем зачете 48-е место.

Призовые спортсменов

Ранее временное правительство Молдовы объявило, что спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона.

При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.
sputnik.md
  • Сегодня, 06:26
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