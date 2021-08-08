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Дым от пожаров в Сибири добрался до Северного полюса

Дым от пожаров в Сибири добрался до Северного полюса

Спутниковые снимки, опубликованные NASA, показали, что дым от лесных пожаров, охвативших Якутию, Красноярский край и ряд других регионов, достиг Северного полюса. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

В сообщении NASA отмечается, что дым скрывает из вида от спутника большую часть территории, простирающейся на 3200 километров с востока на запад и на 4000 километров с юга на север, передает gazeta.ru.

Дым от лесных пожаров в Якутии преодолел расстояние более чем в 3 тыс. километров и достиг территории Северного полюса, подчеркнули в NASA.

В космическом агентстве добавили, что это, возможно, первый случай в истории, когда дым от пожаров достиг полюса Земли.
gazeta.ru
  • Сегодня, 06:30
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