Спутниковые снимки, опубликованные NASA, показали, что дым от лесных пожаров, охвативших Якутию, Красноярский край и ряд других регионов, достиг Северного полюса. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.
В сообщении NASA отмечается, что дым скрывает из вида от спутника большую часть территории, простирающейся на 3200 километров с востока на запад и на 4000 километров с юга на север, передает gazeta.ru.
Дым от лесных пожаров в Якутии преодолел расстояние более чем в 3 тыс. километров и достиг территории Северного полюса, подчеркнули в NASA.
В космическом агентстве добавили, что это, возможно, первый случай в истории, когда дым от пожаров достиг полюса Земли. gazeta.ru