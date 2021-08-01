Регулярные авиарейсы по маршруту Москва-Кишинев-Москва возобновляются, начиная с 9 августа.
Приостановленное в период пандемии регулярное авиасообщение возобновляется и будет производиться 3 раза в неделю.
Решение об этом было принято российским Оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, пишет omg.md.
Регулярное авиасообщение с Россией возобновлено на фоне резко ухудшившейся эпидемиологической ситуации в России и ухудшающейся ситуации в Молдове.
Россия включена в список стран "красной" зоны эпидемиологической опасности. Для лиц, прибывающих в Молдову из России применяется режим самоизоляции на срок до 14 дней, включая обладателей дипломатических и служебных паспортов.
Не подлежат помещения на самоизоляцию: лица, имеющие документ о вакцинации против COVID-19; дети до шести лет; дети от шести до 18 лет при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19; лица, имеющие документ о наличии антител к COVID-19; транзитные пассажиры.