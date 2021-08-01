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Готовимся к новому учебному году

Готовимся к новому учебному году

До нового учебного года осталось всего ничего. В рамках заседания Оперативного штаба обсуждалась готовность к нему учреждений образования ПМР.

На сегодняшний день на складах Управления народного образования дезинфекторы, а также средства индивидуальной защиты, которыми должны будут обеспечиваться школы, есть в достаточном количестве. Но до окончания календарного года их хватит не везде. Резервы необходимо будет пополнять, сообщает mvdpmr.org

Антисептики в классах, жидкое мыло в санузлах, регулярное проветривание помещений, влажная уборка с применением дезсредств и обработка воздуха бактерицидными лампами. Это рекомендации Республиканского центра гигиены и эпидемиологии для учебных заведений.

Кроме этого, за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет для занятий. Предполагается, что посещать столовую школьники будут поочерёдно, по графику.

Перед началом учебного года педагоги пройдут традиционный медицинский осмотр. График уже подготовлен представителями Министерства здравоохранения ПМР.

В рамках заседания Оперштаба обсудили вопрос ПЦР- или антиген-тестирования учителей в преддверии 1 сентября. Будет ли в нём необходимость, как отмечают специалисты, зависит от эпидобстановки в республике.

Сотрудники школ на добровольной основе уже проходят вакцинацию. Для стабильности эпидемиологической обстановки, как было отмечено в ходе заседания, необходимо достигнуть 60% привившихся на каждое учебное заведение.

В каком формате будет проходить образовательный процесс в этом учебном году, во многом зависит от COVID-ситуации в республике. Ухудшение эпидобстановки не исключено.

В рамках заседания Оперштаба было принято решение ещё раз провести ревизию готовности работы учебных заведений посредством дистанционных технологий. Как было отмечено в ходе заседания, работоспособность соответствующего оборудования нужно проверить. В случае необходимости запланировать закупку и установку техники в школах, которые в ней нуждаются.
  • Сегодня, 11:41
  • DTV
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