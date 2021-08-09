Министерство внутренних дел Молдавии впервые возглавила женщина. В конце прошлой недели премьер-министр Наталья Гаврилица представила Анну Ревенко личному составу МВД. Уже сегодня, 9 августа, глава ведомства рассказала о своих приоритетах на службе.
По словам главы правительства, граждане ждут от Ревенко качественного реформирования и изменения принципов работы полиции сообщает eadaily.com/ru
«Я заявляю, что больше не будет политических заказов и никаких незаконных приказов, а если они появятся, вы обязаны сообщить о них, а не выполнять. Все общество ожидает, что мы построим функциональные институты, государство, вызывающее доверие со стороны граждан. Ваш долг — восстановить престиж профессии полицейского. У нас уникальная синергия на уровне государственной власти и уникальный шанс обеспечить прогресс Молдавия», — потребовала Гаврилица.
Новый министр отметила, что у нее два приоритета: это, как сказала премьер, восстановление доверия людей и возвращение достоинства этой профессии. Ревенко уточнила, что сейчас, по её мнению, в системе есть так называемые токсичные факторы, от которых нужно избавляться. При этом она пообещала не «мстить ради мести», а сделать упор на «продуктивные дискуссии».
«Общественный порядок — основа любой страны. У нас есть сила и полный мандат, чтобы делать прекрасные вещи, которыми мы и все общество должны гордиться. Я знаю, что в системе много и преданных своему делу специалистов, и я хочу создать команду с этими коллегами», — заключила Анна Ревенко.
До своего назначения Анна Ревенко работала советником президента Республики Молдавия в области национальной обороны и безопасности, секретарем Высшего совета безопасности. Ранее, с 2015 по 2021 год занимал должность исполнительного директора основанного ей международного центра La Strada Moldova. НПО Ревенко специализировалась на оказании помощи жертвам торговле людьми. С 2013 года она также была ответственной от Главного инспектората полиции за организацию реализации Плана действий по либерализации визового режима Молдавия-Евросоюз.
Напомним, 6 августа парламентское большинство президентской партии «Действие и солидарность» выразило в парламенте вотум доверия новому правительству под управлением Натальи Гаврилицы. В этот же день министры приняли присягу и приступили к выполнению своих обязанностей. Основную часть кабмина представляют не профессиональные управленцы, а руководители различных общественных организаций, чей профессиональный опыт в той или иной деятельности сводится к консультированию.
Как сообщало EADaily , президент РМ Майя Санду после победы своей партии ПДС на досрочных парламентских выборах и формирования правительства объявила о начале полномасштабных реформ всех госинститутов. В первую очередь они коснутся системы правосудия и борьбы с коррупцией. В основе подхода будет лежать «политическая чистка» учреждений подведомственных правительству и парламенту, под это уже готовится законодательная база.