В Чехии появилась новая услуга тестирования на коронавирус по видеосвязи. Об этом сообщают местные СМИ.
Инициатором данной услуги стала чешская компания «Doktor na telefonu». Она призвана помочь клиентам в экстренных ситуациях, например, в путешествии, когда внезапно меняются эпидемиологические условия въезда. Суть тестирования заключается в следующем: клиент приобретает набор для самостоятельного проведения антигенного теста, в нужный момент из любого места связывается с медицинским сотрудником и на его глазах по видеосвязи делает тест. В случае отрицательного результата пациент получает электронное подтверждение о проведенном тестировании в форме международного ковид-паспорта (Covid Pass EU).
Стоимость услуги составляет 200 крон (около $ 9). При этом можно использовать любой «самотест», сертифицированный в ЕС , сообщает eadaily.com/ru
Напомним, в последние дни ситуация с распространение коронавируса в Чехии начала ухудшаться. Репродуктивное число, показывающее, сколько людей заражает один инфицированный выросло до 1, 02. Как следует из данных Министерства здравоохранения, впервые за 20 дней оно превысило единицу, которая считается критической отметкой. При этом вакцинация в стране проводится недостаточно быстро. К настоящему времени полный курс вакцинации прошли около 5,07 млн человек.