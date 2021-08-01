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В Молдове изъяли из продажи партию мороженого, содержащего оксид этилена

В Молдове изъяли из продажи партию мороженого, содержащего оксид этилена

Тысячи мороженого Snickers, Bounty и Twix сняты с продажи в Молдове. Произошло это после того, как 19 июля нынешнего года на портале системы быстрого оповещения Евросоюза появилось уведомление о содержании оксида этилена в сырье, которое впоследствии использовалось для их производства.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, как орган по контролю за продуктами питания, инициировало расследование службы и через свои территориальные подразделения приняло необходимые меры для выявления импортеров. Установлено, что три компании вывели их на внутренний рынок, затем были найдены места их распространения и обеспечен вывод загрязненных партий, передает bloknot-moldova.md.

В ходе расследования из маркетинговых сетей были изъяты:

Мороженое Bounty 39,1г / 50,1мл / 24/24 - 25840 штук;

Мороженое Snickers 48г / 53мл / 24/24 - 457 788 штук;

Мороженое Snickers 66г / 72,5мл / 24/24 - 16689 штук;

Мороженое Twix 40г / 50мл / 24/24 - 8856 штук;

Пакет мороженого Bounty 39,1г / 50,1мл * 6 шт) - 201 шт;

Мороженое Twix 40г / 50мл * 6 шт - 35 шт.

Оксид этилена - канцерогенный пестицид, запрещенный в Европе. Вещество обычно используется для дезинфекции медицинского оборудования или транспортных средств.

Он был обнаружен в партиях мороженого, в которых используется пищевая добавка под названием камедь рожкового дерева, последняя из которых является загрязненным ингредиентом. Он действует как эмульгатор, стабилизатор, загуститель, наполнитель и агломерирующий агент, являясь натуральным продуктом, полученным из дерева рожкового дерева.

Изъятые лоты были ограничены к продаже. Они должны быть возвращены в страну происхождения.
bloknot-moldova.md
  • Вчера, 22:20
  • DTV
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