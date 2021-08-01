Тысячи мороженого Snickers, Bounty и Twix сняты с продажи в Молдове. Произошло это после того, как 19 июля нынешнего года на портале системы быстрого оповещения Евросоюза появилось уведомление о содержании оксида этилена в сырье, которое впоследствии использовалось для их производства.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, как орган по контролю за продуктами питания, инициировало расследование службы и через свои территориальные подразделения приняло необходимые меры для выявления импортеров. Установлено, что три компании вывели их на внутренний рынок, затем были найдены места их распространения и обеспечен вывод загрязненных партий, передает bloknot-moldova.md.
В ходе расследования из маркетинговых сетей были изъяты:
Оксид этилена - канцерогенный пестицид, запрещенный в Европе. Вещество обычно используется для дезинфекции медицинского оборудования или транспортных средств.
Он был обнаружен в партиях мороженого, в которых используется пищевая добавка под названием камедь рожкового дерева, последняя из которых является загрязненным ингредиентом. Он действует как эмульгатор, стабилизатор, загуститель, наполнитель и агломерирующий агент, являясь натуральным продуктом, полученным из дерева рожкового дерева.
Изъятые лоты были ограничены к продаже. Они должны быть возвращены в страну происхождения. bloknot-moldova.md