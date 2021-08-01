На греческом острове Эвия (Эвбея) огонь уничтожил оливковое дерево возрастом 2500 лет, пишет Newsweek.
Фото с деревом до пожара и после у себя в твиттере опубликовал местный житель Апостолис Панайоту, передает moya-planeta.ru
Погибшее дерево было очень большим. Вокруг его ствола могли поместиться десять человек. Кроме того, это дерево все еще плодоносилоСообщается также, что оно фигурировало в трудах известного греческого философа, географа и историка Страбона, который жил около 2000 лет назад. К сожалению, после пожара от дерева остался только пень.
Жители Эвии сравнивают лесные пожары с фильмами ужасов, сюжеты которых разворачиваются в реальной жизни.