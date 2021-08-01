Dnestr.TV

 
0

Пожар уничтожил в Греции оливковое дерево возрастом 2500 лет

Пожар уничтожил в Греции оливковое дерево возрастом 2500 лет

На греческом острове Эвия (Эвбея) огонь уничтожил оливковое дерево возрастом 2500 лет, пишет Newsweek.

Фото с деревом до пожара и после у себя в твиттере опубликовал местный житель Апостолис Панайоту, передает moya-planeta.ru

Пожар уничтожил в Греции оливковое дерево возрастом 2500 лет

Погибшее дерево было очень большим. Вокруг его ствола могли поместиться десять человек. Кроме того, это дерево все еще плодоносилоСообщается также, что оно фигурировало в трудах известного греческого философа, географа и историка Страбона, который жил около 2000 лет назад. К сожалению, после пожара от дерева остался только пень.

Жители Эвии сравнивают лесные пожары с фильмами ужасов, сюжеты которых разворачиваются в реальной жизни.

moya-planeta.ru
  • Сегодня, 06:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна