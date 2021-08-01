В Кишинев приедет заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак. Он посетит Молдову с рабочим визитом 11 августа. Информацию сегодня, 10 августа, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ (МИДЕИ).
Российский чиновник встретится с представителями правительства Кишинева для обсуждения приоритетных вопросов двусторонней молдо-российской повестки дня.
Президент страны Майя Санду встретится с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, который прибывает завтра, 11 августа, с рабочим визитом в Кишинев.
Об этом глава государства заявила после заседания Высшего совета безопасности, передает stiri.md
«Президент страны отвечает за внешнюю политику и внешнеполитические прерогативы. У меня состоится встреча с г-ном Козаком. На встрече будут присутствовать министр иностранных дел и заместитель премьер-министра по вопросам приднестровского конфликта», - сказала президент РМ.