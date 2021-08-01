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Запланирована встреча Майи Санду с Дмитрием Козаком

Запланирована встреча Майи Санду с Дмитрием Козаком

В Кишинев приедет заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак. Он посетит Молдову с рабочим визитом 11 августа.
Информацию сегодня, 10 августа, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ (МИДЕИ).

Российский чиновник встретится с представителями правительства Кишинева для обсуждения приоритетных вопросов двусторонней молдо-российской повестки дня.

Президент страны Майя Санду встретится с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, который прибывает завтра, 11 августа, с рабочим визитом в Кишинев.

Об этом глава государства заявила после заседания Высшего совета безопасности, передает stiri.md

«Президент страны отвечает за внешнюю политику и внешнеполитические прерогативы. У меня состоится встреча с г-ном Козаком. На встрече будут присутствовать министр иностранных дел и заместитель премьер-министра по вопросам приднестровского конфликта», - сказала президент РМ.

Другие подробности визита пока не сообщаются.

point.md
Фото: https:tv8.md


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