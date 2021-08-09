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Лукашенко в ответ на санкции: Вы же развяжете третью мировую войну

Лукашенко в ответ на санкции: Вы же развяжете третью мировую войну

Александр Лукашенко пообещал очень скоро уйти с поста президента Беларуси, но когда это произойдет, не уточнил. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине президентских выборов, итоги которых не были признаны международным сообществом.

В понедельник о санкциях против Минска объявила Великобритания, Лукашенко в ответ посоветовал "ими подавиться". "Слушайте, вы же развяжете третью мировую войну. Вы что к этому толкаете нас с россиянами? Вы что хотите победить в этой войне? Не будет победителей! А если и будет, то это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте пока мы все это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения" - сказал Лукашенко в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине президентских выборов, передает euronews.com

Тем временем экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Запад не снижать санкционное давление на Лукашенко и настаивать на проведении новых - честных выборов.

"Кризис будет разрешен, когда мы освободим всех политических заключенных и проведем новые демократические президентские выборы под международным наблюдением. Я призываю не иметь никаких дел с этим режимом. Нельзя разговаривать с нелегитимным президентом, который удерживает власть только благодаря насилию, пыткам и репрессиям" - сказала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

После массовых народных волнений, участники которых заявляли о фальсификации итогов выборов, белорусские власти развернули против оппонентов жесткие репрессии - тысячи людей были арестованы, многим пришлось уехать за границу.

В Варшаве, Киеве и других городах в эти дни проходят акции протеста против правления Лукашенко.


euronews.com
  • Сегодня, 14:07
  • DTV
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