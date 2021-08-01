10 августа состоялось заседание Верховного суда ПМР по делу Геннадия Чорбы. Активист оспаривал вынесенный ему приговор — 3 года и 3 месяца тюремного срока. Его обвиняли по статьям: об «оскорблении» Вадима Красносельского, а также об «экстремизме». К этому моменту Чорба провел в заключении уже больше года.
Как он сам сообщил корреспондентам NM Верховный суд частично удовлетворил его ходатайство: реальный срок заменили на условный. Чорбу освободили в здании суда.
«Это было абсолютно сфальсифицированное дело, все документы были заменены, на суде это никого не интересовало», — рассказал Чорба.
Чорба пока не берется судить, что сыграло решающую роль в его освобождении. По его словам, «наверняка сыграло свою роль большое количество факторов», в том числе внешнее давлении на местные власти. В тюрьме, по его словам, у него не было доступа к информации о том, что происходит вовне.
«Сейчас меня оставили в подвешенном состоянии. Освободили, но у них есть возможность в любой момент меня посудить, судимость тоже остается», — сказал журналистам NM Чорба.
Как рассказал активист, последние девять месяцев он провел в одиночной камере, но прямо сейчас отправляется со своей семьей домой.
facebook.com/ Фото сделано после освобождения Геннадия Чорбы (справа)
Напомним, Геннадия Чорбу впервые задержали 3 июля 2020 года по подозрению в организации протеста в Рыбнице. Митинг состоялся 2 июля: собравшиеся были недовольны аннулированием пропусков, позволявших им выезжать из Приднестровья на правый берег Днестра. Чорба утверждал, что не организовывал митинг: по его словам, люди стихийно собрались на мосту между Рыбницей и Резиной, потому что не могли попасть на работу.