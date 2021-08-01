Постановлением кабинета министров Приднестровья принят в работу Перечень документов стран СНГ, в том числе Украины и (или) Европейского союза, а также стран Европы, не входящих в Европейский союз, применяемых в качестве подтверждающих соответствие продукции (сырья) обязательным требованиям безопасности на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Принятый перечень документов подлежит применению органами государственной власти, организациями и иными лицами на территории Приднестровской Молдавской Республики для реализации требований законодательства в сфере сертификации, передает newspmr.com.
Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года и действует по 31 декабря 2022 года.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. Страны Содружества независимых государств - сертификаты соответствия и декларации о соответствии Таможенного союза; - сертификаты соответствия и декларации о соответствии государств-членов СНГ.
2. Украина - сертификаты соответствия; - декларации о соответствии.
3. Страны Европейского союза - ЕС сертификаты соответствия; - ЕС декларации соответствия, полученные в одной из стран Европейского Сообщества (ЕЕС); - ЕС сертификат испытания типа (EC type-examination certificate).
4. Страны Европы, не входящие в Европейский союз (Албания, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Сербия, Македония, Молдова, Норвегия, Швейцария, Черногория) - сертификаты соответствия стран Европы, не входящих в Европейский союз; - декларации о соответствии стран Европы, не входящих в Европейский союз.