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Реализация требований в сфере сертификации

Реализация требований в сфере сертификации

Постановлением кабинета министров Приднестровья принят в работу Перечень документов стран СНГ, в том числе Украины и (или) Европейского союза, а также стран Европы, не входящих в Европейский союз, применяемых в качестве подтверждающих соответствие продукции (сырья) обязательным требованиям безопасности на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Принятый перечень документов подлежит применению органами государственной власти, организациями и иными лицами на территории Приднестровской Молдавской Республики для реализации требований законодательства в сфере сертификации, передает newspmr.com.

Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года и действует по 31 декабря 2022 года.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Страны Содружества независимых государств
- сертификаты соответствия и декларации о соответствии Таможенного союза;
- сертификаты соответствия и декларации о соответствии государств-членов СНГ.

2. Украина
- сертификаты соответствия;
- декларации о соответствии.

3. Страны Европейского союза
- ЕС сертификаты соответствия;
- ЕС декларации соответствия, полученные в одной из стран Европейского Сообщества (ЕЕС);
- ЕС сертификат испытания типа (EC type-examination certificate).

4. Страны Европы, не входящие в Европейский союз (Албания, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Сербия, Македония, Молдова, Норвегия, Швейцария, Черногория)
- сертификаты соответствия стран Европы, не входящих в Европейский союз;
- декларации о соответствии стран Европы, не входящих в Европейский союз.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 18:36
  • DTV
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