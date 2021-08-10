В настоящее время в соответствии поручением Правительства Приднестровской Молдавской Республики Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов разрабатывается Программа озеленения населенных пунктов Приднестровья на 2022-2027 годы.
«Проект Программы озеленения населенных пунктов и создания массивных защитных насаждений в промышленных зонах, на территориях полигонов и местах размещения отходов Приднестровской Молдавской Республики на 2022-2027 годы подготовлен в целях комплексного развития и благоустройства населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики, увеличения площади зеленых насаждений, создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения»,- проинформировала и.о. начальника управления лесных и охотничьих ресурсов Минсельхозприроды ПМР Ольга Гордиенко.
Она отметила, настоящей Программой после ее принятия, предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений в целом по республике на 350 га, из них - свыше 100 га будет озеленено на юге Приднестровья - в Слободзейском районе, как в самом малолесном по лесорастительным условиям. Ассортимент посадочного материала в основном будет состоять из хвойных и лиственных пород. Это - туи, можжевельник, ели, сосны липы, ясень, акация, катальпа, различные декоративные кустарники и другие породы, сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, Программа устанавливает:
- обеспечение выращивания посадочного материала,
- обеспечение закрепления территорий, обозначенных в Программе, за специализированными организациями, осуществляющими закупку, посадку и уход за зелеными насаждениями,
- финансирование Программы в части закупки посадочного материала.
Проект Программы разрабатывался непосредственно при взаимодействии с Государственными администрациями городов и районов республики.
Напомним, в этом году подвели итоги реализации Программы озеленения Приднестровья, рассчитанной на 2015-2020 годы.