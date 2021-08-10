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В Минсельхозприроды ПМР разрабатывают Программу озеленения населенных пунктов Приднестровья на 5 лет

В Минсельхозприроды ПМР разрабатывают Программу озеленения населенных пунктов Приднестровья на 5 лет

В настоящее время в соответствии поручением Правительства Приднестровской Молдавской Республики Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов разрабатывается Программа озеленения населенных пунктов Приднестровья на 2022-2027 годы.

«Проект Программы озеленения населенных пунктов и создания массивных защитных насаждений в промышленных зонах, на территориях полигонов и местах размещения отходов Приднестровской Молдавской Республики на 2022-2027 годы подготовлен в целях комплексного развития и благоустройства населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики, увеличения площади зеленых насаждений, создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения»,- проинформировала и.о. начальника управления лесных и охотничьих ресурсов Минсельхозприроды ПМР Ольга Гордиенко.

Она отметила, настоящей Программой после ее принятия, предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений в целом по республике на 350 га, из них - свыше 100 га будет озеленено на юге Приднестровья - в Слободзейском районе, как в самом малолесном по лесорастительным условиям. Ассортимент посадочного материала в основном будет состоять из хвойных и лиственных пород. Это - туи, можжевельник, ели, сосны липы, ясень, акация, катальпа, различные декоративные кустарники и другие породы, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, Программа устанавливает:

- обеспечение выращивания посадочного материала,

- обеспечение закрепления территорий, обозначенных в Программе, за специализированными организациями, осуществляющими закупку, посадку и уход за зелеными насаждениями,

- финансирование Программы в части закупки посадочного материала.

Проект Программы разрабатывался непосредственно при взаимодействии с Государственными администрациями городов и районов республики.

Напомним, в этом году подвели итоги реализации Программы озеленения Приднестровья, рассчитанной на 2015-2020 годы.

В Минсельхозприроды ПМР разрабатывают Программу озеленения населенных пунктов Приднестровья на 5 лет

ecology-pmr.org
  • Вчера, 21:08
  • DTV
  • Просмотров: 46
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