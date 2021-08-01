Гражданам Молдовы разрешили въезд в Россию авиатранспортом при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Результат теста нужно будет вносить в приложение «Путешествую без COVID-19». Об этом 10 августа сообщило посольство России в Молдове.
Как уточнили в посольстве, в соответствии с решением российского правительства, гражданам Молдовы и иностранцам, имеющим вид на жительство в Молдове, разрешен въезд в Россию авиатранспортом при наличии отрицательного ПЦР-теста на ковид. Анализ необходимо сделать не ранее, чем за три дня до прибытия в страну. Кроме этого, результаты теста нужно вносить в мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», передает newsmaker.md.
Приложение создано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. С помощью платформы можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус и получить результат анализа, который хранится и отображается в приложении. Приложение можно скачать в App Store и Google Play.